Felipe Guerra: Salomão recebe estudo da UERN para explorar turismo ecológico

Município de Felipe Guerra tem em seu território belas cavernas e cachoeiras e o primeiro passo para explorar este potencial de forma sustentável é fazer um inventário turístico. Este trabalho foi feito pela professora Rosa Lopes, do Curso de Turismo da UERN , e entregue a gestão municipal semana passada. "É o primeiro passo para o desenvolvimento turismo do município, diz Ubiracy Pascoal, vice-prefeito e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Turismo e Eventos.

O Governo do Estado e as prefeituras municipais do Rio Grande do Norte trabalham buscando caminhos para encontrar meios de geração de emprego e renda. E não se trata, somente, de políticas públicas para melhorar o atual quadro econômico. É uma busca necessária para superar o atual quadro econômico e social, agravado pela pandemia do novo coronavírus.



Cada município tem suas particularidades econômicas. Alguns se destacam dos demais pelo tamanho do potencial. É o caso de Felipe Guerra-RN, que tem pouco mais de 7 mil habitantes e está distante mais ou menos 70 km da cidade de Mossoró. Dentro do território do município existe enormes cavernas e belíssimas cachoeiras, praticamente inexploradas turisticamente.

O prefeito Salomão Gomes, professor de história que assumiu a gestão municipal no início de 2021, disse que para explorar de forma o potencial ecológico do município é preciso conhecimento, planejamento para se ter o desenvolvimento econômico e social, com responsabilidade social, ambiental e principalmente de forma sustentável.

O prefeito Salomão Gomes e seu vice-prefeito Ubiracy Pascoal encontraram o caminho para explorar de forma sustentável o potencial turístico do município, firmando parceria com o Curso de Turismo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), mobilizando assim a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (SEDETUR).





A parceria foi firmada e o primeiro objetivo (reunir conhecimento) foi alcançado. A professora e coordenadora do Projeto de Extensão do Curso de Turismo da UERN, Rosa Rodrigues Lopes, e equipe, produziu o Inventário da Oferta Turística de Felipe Guerra e entregou ao prefeito Salomão Gomes e ao vice-prefeito Ubiracy Pascoal no final de semana passada.

O documento representa o primeiro grande passo do Governo Salomão no processo de planejamento para o desenvolvimento da atividade turística em Felipe Guerra, que detém imensuráveis potencialidades turísticas, em especial o turismo ecológico, as quais exploradas de forma sustentável poderão alavancar de uma vez por todas a economia local.

O documento foi apresentado pela professora Rosa Lopes no auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social, onde na ocasião se reuniram o Conselho Municipal de Turismo, o Prefeito Salomão Gomes, o Vice-Prefeito e Secretário (SEDETUR), Ubiracy Pascoal, o Secretário Municipal de Educação, Prof. Luiz Agnaldo, a Secretária Municipal de Assistência Social, Fátima Maia, o Presidente da Câmara Municipal de Felipe Guerra, Vereador Marcos Aurélio, os vereadores Hudemberg Rocha e Evaldo Neres, a professora Rosa Rodrigues Lopes e sua equipe, entre outros interessados no tema.

Ubiracy Pascoal destaca a importância do INVTUR e traça os próximos passos a serem dados pelo Governo Salomão por meio da SEDETUR para o desenvolvimento do turismo felipense.

“Dadas as dificuldades financeiras que o Município de Felipe Guerra enfrenta, seguimos com a missão que nos foi confiada pelo Prefeito Salomão, que é fazermos muito com pouco. Recebemos hoje o INVTUR, um documento de imensurável importância, o qual correlaciona nossas atrações turísticas, gastronomia, acomodações, guias turísticos, meios de locomoção, etc., e que é a primeira das grandes conquistas que sonhamos e objetivamos para o turismo felipense. Agora aguardamos o recebimento do Plano de Manejo das Cavernas, que já está quase pronto, para então iniciarmos a elaboração do nosso Plano Municipal de Turismo. Com esses três documentos prontos, finalmente teremos as condições de buscarmos e de alocarmos recursos, de participarmos de editais e desenvolvermos assim o nosso turismo que é a nossa grande aposta para o desenvolvimento da nossa economia a médio e longo prazo”, enfatizou Ubiracy.