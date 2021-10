Mossoró: 3.243 pessoas foram vacinadas contra a covid-19 neste final de semana

O programa “Mossoró Vacina” desenvolvido pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) aplicou em dois dias, sábado (2) e domingo (3), 3.243 doses de vacinas contra a covid-19.

Os imunizantes foram destinados aos adolescentes de 12 a 17 anos, 2ª dose e aplicação da dose de reforço para idosos acima de 70 anos.

A vacinação deste fim de semana ficou distribuída no sábado no Ginásio do SESI das 8h às 16h, onde foram aplicadas 1.598 doses de imunizantes e ontem (3), também das 8h às 16h, a vacinação aconteceu no Ginásio Municipal Pedro Ciarlini com a aplicação de 1.645 doses de imunizantes contra covid-19.

Do total de 3.243 vacinas aplicadas, 648 doses foram destinadas aos adolescentes de 12 a 17 anos. O coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima, ressalta que a vacinação prossegue durante a semana no Ginásio do SESI.





CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO

Etevaldo lembra também que, a partir desta segunda-feira (4) será retomada, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) a campanha de multivacinação que tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação do público de 0 a 15 anos.

Esse público deve comparecer às unidades levando cópias do documento de identificação com foto, comprovante de residência e caderneta de vacinação.