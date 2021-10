Governo do RN vai lançar campanha de estímulo aos estudantes para retorno às aulas presenciais

No início da autorização para retomada das aulas 100% presenciais na rede estadual de educação do Rio Grande do Norte, a governadora professora Fátima Bezerra visitou três escolas da rede estadual nesta terça-feira (5).

"Fiz questão de ir pessoalmente às escolas ver como está sendo a retomada. Considero muito importante o contato direto com gestores, professores, estudantes e servidores neste momento em que estamos voltando às atividades normais depois de mais de um ano de luta e dificuldades impostas pela pandemia. A pandemia ainda não acabou, mas estamos vencendo com muita responsabilidade, respeitando a ciência e mantendo as medidas sanitárias", afirmou a governadora.

Na Escola Estadual Edgard Barbosa, no bairro Lagoa Nova, acompanhada da vice-diretora Cristiane Fonseca e da coordenadora Isa Nunes, e da representação do Grêmio Estudantil, Fátima Bezerra visitou as instalações da unidade que trabalha com o novo ensino médio, possui 18 turmas no período da manhã e seis turmas à tarde, atendendo mais de 800 alunos.

Na ocasião, a governadora adiantou que o Governo vai lançar uma campanha de estímulo aos estudantes para o retorno às aulas presenciais.

A diretora Cristiane e a coordenadora Isa Nunes, bem como demais professores, destacaram a relevância dessa iniciativa assinalando a importância do retorno dos estudantes à atividade presencial, considerando que a pandemia agravou o quadro de vulnerabilidade social e levou estudantes a buscarem atividades que pudessem contribuir com a renda de suas famílias.

Durante visita à escola, Fátima Bezerra conheceu o aluno Pedro Gabriel que é uma pessoa com deficiência. Ele cursa o segundo ano do ensino médio e é acompanhado pela cuidadora Raysa Daylla. Pedro disse estar muito feliz com o retorno das aulas presenciais e a oportunidade de voltar a conviver no ambiente escolar.

No conjunto Pirangi, a governadora visitou a escola Lourdes Guilherme que retomou as aulas nos períodos da tarde e noite para 300 alunos do fundamental II, ensino médio e Ensino de Jovens e Adultos (EJA).

A coordenadora do turno vespertino, professora Marcela Queiroz, afirmou que alguns alunos e suas famílias estão reticentes quanto às aulas presenciais e considerou que a ação do Governo informando sobre as aulas será muito importante.

A escola ganhou recentemente rede de internet de alta velocidade através do convênio da Secretaria Estadual de Educação com o Instituto Metrópole Digital (IMD) da UFRN. A nova rede atende o laboratório de informática e os demais setores da escola, inclusive com sinal WiFi de qualidade.

Fátima Bezerra ainda visitou a Escola Estadual João Fernandes Machado, no conjunto Ponta Negra. A escola, que é de grande porte, está em obras há oito meses. Dois pavilhões, cada um com 12 salas, deverão ser entregues no próximo dia 13 para a retomada das aulas presenciais.

"Eu trago aqui uma mensagem de fé, de confiança em dias melhores. Agora, após avançarmos na vacinação e com o arrefecimento da pandemia, estamos retomando o ensino presencial, respeitando todos os protocolos sanitários. Agora é dar todo o foco para mitigar os impactos da pandemia na aprendizagem trazendo nossos estudantes de volta às salas de aula. Esse é o mais importante desafio nesse momento para o qual conclamamos gestores, professores, servidores, estudantes e suas famílias, como também a sociedade em geral", afirmou Fátima Bezerra.