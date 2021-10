Prefeitura lança programação oficial da campanha Outubro Rosa em Mossoró

Com o tema: "Prevenir é uma das melhores formas de lutar", a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), lançou na manhã de desta terça-feira (5) a programação oficial do “Outubro Rosa”, campanha nacional que tem como objetivo conscientizar as mulheres para a importância da prevenção ao câncer de mama e de colo de útero.

O evento aconteceu no pátio do Centro Administrativo da Cidadania Prefeito Alcides Belo, contando com a presença do prefeito Allyson Bezerra, da secretária municipal Morgana Dantas, vereadores, servidores da Saúde, convidados e a população em geral.

“Nós estamos em um mês onde toda a atenção está voltada para a saúde das mulheres, principalmente para a prevenção do câncer de colo de útero e de mama. A Prefeitura de Mossoró está fazendo o esforço necessário para garantir parcerias e proporcionar às mulheres de nossa cidade acesso a exames e a tratamentos nas unidades disponíveis no município”, destacou Allyson.

A secretária Morgana Dantas ressaltou a importância de realizar os exames de forma preventiva e reforçou o convite às mulheres para que participem do programa “Saúde Mulher”, realizado pelo SESC em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.

“Estamos com um serviço muito bem realizado através de uma parceria com o SESC, onde estão sendo disponibilizados exames preventivos e mamografias inteiramente grátis. Fazemos aqui uma convocação às mulheres para que façam os exames como forma de prevenir esses dois tipos de câncer”, reforçou.

Durante o lançamento do “Outubro Rosa”, o depoimento de uma paciente vítima de câncer de mama atraiu a atenção dos presentes. Débora Dayse Mendonça do Nascimento, 31 anos, fez um relato com muitos detalhes sobre o câncer de mama que descobriu quando tinha 29 anos.

“Eu estava amamentando quando descobri um nódulo e ao fazer os exames e a biópsia tive a confirmação que se tratava de câncer de mama. Busquei tratamento, precisei retirar uma mama e hoje já estou na fase final do tratamento. O que posso dizer às mulheres é que se cuidem, busquem ajuda, façam os exames anualmente porque quanto mais cedo a doença for descoberta mais chances de cura”, declarou Débora.

SAÚDE MULHER SESC/SMS

O Programa Saúde Mulher está disponibilizando para as mulheres que residem em Mossoró, exames de mamografia e preventivos gratuitamente. Para ter acesso ao serviço, basta fazer o cadastro nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), onde é feito um agendamento.

Os exames são feitos na Carreta do Programa Saúde Mulher, que está estacionada no pátio do Sesc, na Rua Dr. Mário Negócio, bairro Nova Betânia.