Ministro do Meio Ambiente visita Mossoró para tratar do Parque Nacional da Furna Feia

Nesta quarta-feira (6) o Ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, está sendo recebido na cidade de Mossoró, para tratar do Parque Nacional da Furna Feia, localizado entre o município e Baraúna.

A ideia é ouvir as necessidades de investimento no local, no para torná-lo um importante instrumento para desenvolvimento do turismo ecológico, que vai beneficiar diretamente as duas cidades.

O ministro foi recebido na sede do ICMBio Mossoró, pelo prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, pela prefeita de Baraúna, Maria Divanize Alves de Oliveira, além de outras autoridades locais.

O ministro informou que o objetivo da visita é conhecer a realidade da caatinga e, com isso, preparar o lançamento do programa “Adote um Parque”. Segundo ele, haverá uma vertente do programa exclusivamente voltada à caatinga, o “Adote uma Trilha”. Os programas visam, segundo ele, trazer a população para mais próximo dos parques.

“O objetivo da minha visita é visitar os parques, algo muito importante pro Governo Federal, que é a preservação dos parques, mas trazendo a população para mais perto deles. Esse é o objetivo do programa e venho aqui visitar para preparar o lançamento e conhecer um pouco mais da realidade, especialmente Furna Feia, que é um exemplo de parque que precisa ser melhorado e eu acho que nada melhor que trazer o privado para ajudar nessa melhora e trazer a população para ter contato com os parques”, disse.







A prefeita de Baraúna, Divanize Alves, no qual está localizado 54% do Parque Nacional da Furna Feia, disse que o investimento no local é extremamente importante, como uma forma alternativa de buscar a sobrevivência do município.

Baraúna vive, basicamente da agricultura, com a crise hídrica, a economia do município vem sendo drasticamente afetada. O investimento no turismo ecológico pode ser uma fonte de renda viável para a população.

Já o prefeito Allyson Bezerra, de Mossoró, lembra que o município lançou, recentemente, o programa Mossoró Verde, que visa a revitalização da arborização do município. Ou seja, há uma preocupação por parte da prefeita de investir no meio ambiente.

Lembrou, também, que a cidade já é muito forte no turismo cultural e que há interesse da gestão em realizar investimentos no turismo ecológico, sendo este um dos pedidos feito ao Ministro, uma atenção maior ao Parque, para desenvolvimento do setor.









PARQUE NACIONAL DA FURNA FEIA



O Parque Nacional da Furna Feia possui uma área de 8,4 mil hectares e fica localizado entre os municípios de Mossoró e Baraúna, no Rio Grande do Norte, sendo o primeiro parque nacional do estado.

Possui mais de 100 espécies de plantas e aves catalogadas e o número de cavernas passa de 200 - o que torna o local o de maior concentração de cavernas reconhecidas do Nordeste. Também possui o maior fragmento de caatinga protegida do Rio Grande do Norte.

Das cavernas já catalogadas, apenas 4 estão aptas a serem exploradas até o momento, o que demonstra o enorme potencial que ainda está para ser explorado no local.