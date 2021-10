Ruas Roderick Grandall e Bezerra Mendes serão interditadas para realização de tapa-buraco

As ruas Roderick Grandall e Bezerra Mendes, no Centro de Mossoró, receberão intervenções da Gerência de Tráfego nesta quinta-feira (7). O objetivo é agilizar o trabalho da Secretaria de Infraestrutura, que realizará serviços de tapa-buraco visando melhorar o trânsito local.

Diretor Executivo de Mobilidade, Luís Correia lembra que a mobilidade será reduzida na região, cabendo ao condutor buscar rotas alternativas.

“Duas vias importantes da cidade receberão os serviços de tapa-buraco, para melhorar o tráfego de veículos nas regiões. Vamos precisar da colaboração da sociedade, pois a mobilidade estará reduzida”, disse.

A previsão é que o serviço seja concluído ainda nesta quinta-feira. As vias serão totalmente sinalizadas e contarão com a presença de agentes de trânsito, garantindo mais segurança viária às regiões.

“Muita atenção ao passar pela região, as vias estarão sinalizadas e os agentes de trânsito trabalhando no controle do fluxo. Muito importante o condutor buscar rotas alternativas”, finalizou Luís Correia.