Enem 2021: cursinho faz intensivão gratuito para quem quer revisar assuntos para a prova

Com pouco mais de um mês para a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, o momento é de se concentrar na revisão dos conteúdos aprendidos até aqui.

Para ajudar nisso existem diversas iniciativas que disponibilizam diferentes materiais e aulões de forma gratuita. Uma delas é o cursinho Estratégias Vestibulares que dará aulas inéditas, online e gratuitas focadas nas cinco competências do Enem.

A primeira, sobre Linguagens e Códigos, foi realizada no último dia 3. As próximas aulas com os conteúdos de Humanidades acontecerão no próximo domingo, dia 10. Já as de Ciências da Natureza e Matemática estão marcadas para os dias 17 e 24/10, respectivamente.

O intensivão será transmitido pelo canal do cursinho no YouTube. Todas as aulas serão iniciadas a partir das 08h. Entre os assuntos estarão Redação, Artes, Inglês, Espanhol, Geografia, História do Brasil, Sociologia, Filosofia, Literatura, Física, Química, Biologia e Matemática. Os interessados em participar das aulas para revisar os conteúdos devem se inscrever no site.

Outras plataformas com conteúdos gratuitos

Sabendo da importância do Enem para jovens e adultos brasileiros que desejam ingressar em uma faculdade, o Educa Mais Brasil programa de inclusão educacional privado que oferece bolsas de estudo em diferentes etapas de ensino – disponibiliza ferramentas de estudo para auxiliar os vestibulandos a alcançarem um bom desempenho na avaliação.

O Guia Enem é um site que reúne materiais gratuitos de diversas disciplinas que estão presentes no Enem e em outros vestibulares. Nele são disponibilizados artigos com os resumos das principais áreas de conhecimento do exame. Para cada disciplina, há diferentes textos focados nas informações mais relevantes.

Já o Educa Mais Brasil Explica! é um projeto criado pelo programa para o YouTube. No canal, um time de professores produz videoaulas curtas e objetivas com dicas, resumos e análises dos assuntos cobrados pelo Enem.

Enem 2021

A edição 2021 do Enem será aplicada nos dias 21 e 28 de novembro de 2021 para quem se inscreveu na chamada regular da avaliação. Já em 9 e 16 de janeiro de 2022 será a vez dos candidatos que se inscreveram na reabertura do cronograma, dedicado a quem teve isenção em 2020, mas não compareceu nos dias das provas.

A reabertura cumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal e possibilitou uma nova chance para quase 3 milhões de estudantes que conseguiram a gratuidade na taxa de inscrição no ano passado, mas, por medo da Covid-19, não fizeram as provas.