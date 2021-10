Base da Guarda Municipal será implantada no Memorial da Resistência

O Memorial da Resistência de Mossoró (MRM), que atualmente passa por obras de reforma e restauração, será beneficiado com a instalação de um posto da Guarda Civil Municipal (GCM).

A base funcionará 24h e será estratégica para atuação do efetivo da Guarda Municipal no Memorial da Resistência. A medida garantirá mais segurança no Corredor Cultural.

Além de promover a recuperação do equipamento turístico que conta a resistência dos mossoroenses ao Bando de Lampião, a Prefeitura de Mossoró já trabalha para garantir a segurança dos visitantes e a preservação do patrimônio do município.

Em uma articulação conjunta com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESEM), a Secretaria Municipal de Cultura planeja adequação de uma das salas do Memorial da Resistência para ser posto fixo da GCM. O novo posto será criado ainda durante a reforma e será entregue até a conclusão das obras.

“Nós teremos aqui um ponto fixo da Guarda Civil Municipal. O objetivo principal é a gente resolver um problema antigo do município, especialmente quanto a questão da guarda patrimonial dos nossos equipamentos. Então, aqui nós teremos essa base fixa da Guarda Civil Municipal para que a gente tenha um suporte de segurança tanto para os turistas como para a população local, bem como para preservação do patrimônio arquitetônico do município de Mossoró”, ressaltou o secretário de Cultura, Etevaldo Almeida.

O patrulhamento permanente inibirá o vandalismo e a criminalidade no Memorial da Resistência. Além de beneficiar o MRM, a base da Guarda Municipal também será uma importante estratégia de apoio para o efetivo que faz o patrulhamento móvel ao longo do Corredor Cultural, situado na avenida Rio Branco. Os frequentadores dos demais equipamentos culturais e de esporte serão beneficiados com mais segurança.

“Fica aqui no Memorial, no Centro da cidade, para que a gente tenha, inclusive, a segurança de todos esses equipamentos que ficam ao longo da avenida Rio Branco, fortalecendo a gestão pública municipal, especialmente quanto a questão da guarda e da segurança dos nossos turistas e da população que vem visitar os nossos equipamentos culturais”, pontuou o secretário.

REFORMA

As obras avançaram e seguem em ritmo acelerado no canteiro de obras. A empresa ganhadora da licitação iniciou as obras na primeira semana de agosto.

Os trabalhos são acompanhados pela Prefeitura de Mossoró por meio das secretarias municipais de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) e Cultura (SMC). As obras têm investimento de R$ 977.827,58.

Serão executados os serviços de restauração do piso gail de todo o passeio, restauração do piso cascalhinho, pintura de toda estrutura interna e externa, restauração e substituição dos painéis históricos, revisão das instalações elétrica hidráulica e de águas pluviais, instalação de plataforma elevatória, adequação da acessibilidade, paisagismo, reformas dos banheiros e cozinha.

Também receberão melhorias a galeria Joseph Boulier que é o espaço para exposições de artes, e o Cafezal, ambiente criado para receber apresentações de recitais e de artistas locais.

“A nossa proposta é que a gente receba antes do Cidade Junina para que esse espaço também seja trabalhado como polo para o Cidade Junina. Provavelmente, no próximo ano, no primeiro semestre a gente receba esse equipamento”, informou Etevaldo Almeida.

A Prefeitura de Mossoró garantirá as condições adequadas para que o Memorial da Resistência receba os mossoroenses e turistas na praça temática, que é um monumento inaugurado em 2008 e que retrata o confronto histórico na batalha dos mossoroenses contra Lampião em 1927.