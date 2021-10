Mossoró passa a vacinar com a dose de reforço os profissionais que atuam nas UBSs

Nesta quinta (7), o município recebeu 11.579 doses de imunizantes destinados a doses de reforço e segunda dose, possibilitando a ampliação do público a ser atendido. A vacinação vai acontecer nesta sexta-feira (8), no Ginásio do SESI. Para os profissionais da saúde que vão tomar a dose de reforço será necessário levar declaração de vínculo da unidade onde trabalha, documento com foto, comprovante de residência e cartão de vacina.