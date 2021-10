Confira os pontos de vacinação antirrábica em Mossoró nesta sexta-feira (8)

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mossoró vai intensificar a vacinação contra a raiva para cães e gatos nesta sexta-feira (8) com a instalação de 25 pontos em bairros diferentes da cidade. A ação visa estimular e facilitar o acesso à imunização antirrábica.

O diretor administrativo do CCZ, João Paulo Silva Lopes, explicou que toda sexta-feira, a partir de hoje (8), a vacinação antirrábica será intensificada em 25 pontos instalados em bairros diferentes, seguindo até às 12h.

“Precisamos chamar a atenção dos proprietários de cães e gatos para a importância de vacinar seus animais contra a raiva, para garantir a saúde dos pets”, reforçou.

A campanha antirrábica em Mossoró terá seu dia “D” no próximo dia 13 de novembro, quando 60 pontos de vacinação serão instalados em pontos diferentes de Mossoró. A vacinação antirrábica no município teve início no dia 13 de setembro e se estenderá até dezembro.

Diariamente a vacinação antirrábica está acontecendo na sede do Centro de Controle de Zoonoses, na rua Dr. Moisés da Costa Lopes, 48, bairro Nova Betânia. A campanha está sendo desenvolvida também, com várias equipes de vacinação na zona rural do município.





BAIRROS E PONTOS DE VACINAÇÃO

Abolição I - Caixa D'água da Caern

Abolição III - UBS Lucas Benjamin

Abolição III - UBS Dr. Cid Salem Duarte

Aeroporto - UBS Dr. Chico Porto

Aeroporto II - UBS Sueldo Câmara

Alto da Conceição - UBS Dr. Jose Leão

Alto de São Manoel - UBS Maria Soares da Costa

Alto de São Manoel - Conselho Comunitário

Belo Horizonte - UBS Marcos Raimundo da Costa

Boa Vista - UBS Raimundo Rene Carlos Castro

Boa Vista - Hospital Milton Marques

Dix Sept Rosado - UBS Francisco Nazareno

Dom Jaime - Cras Jardins das Palmeiras

Dom Jaime - UBS Maria Neide da Silva souza

Liberdade I - UBS Francisco Marques da Silva

Paredões - Cruzamento com a Rua Afonso Pena com a Marechal Deodoro

Planalto 13 de maio - UBS Franscisco Prereira Azevedo

Redenção - UBS Moisés da Costa Lopes

Santa Delmira - Praça Alfredo Alves de Freitas

Santa Julia - Stand Da nova Mossoró

Sumaré - UBS Vereador Lahyre Rosado

Vingt Rosado - UBS Mario Lúcio de Medeiros

Estrada da Raiz - UBS Joaquim Saldanha

Santo Antônio - Praça do Livro