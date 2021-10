Veja onde acontecerá a vacinação antirrábica nesta terça-feira (12), em Mossoró

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Mossoró vai instalar 11 pontos de vacinação antirrábica para cães e gatos neste feriado do dia 12, em setores diferentes da cidade, que irá funcionar das 7h às 12h. O objetivo da ação é garantir o acesso da população aos pontos de vacinação.

A campanha de vacinação contra a raiva, em Mossoró, teve início no dia 13 de setembro e se estenderá até o mês de dezembro. Diretor administrativo do CCZ, João Paulo da Silva destaca que o dia “D” de vacinação antirrábica acontecerá no próximo dia 13 de novembro.

Foi iniciado também um trabalho de intensificação da vacinação antirrábica para cães e gatos na última sexta-feira (8).

A partir desta data, a cada sexta-feira 25 pontos de vacinação serão instalados em bairros diferentes com o objetivo de garantir mais acesso aos locais para os proprietários de animais.

PONTOS DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NO FERIADO DE 12 DE OUTUBRO

1 – Bairro Sumaré – Rua Celina Viana (em frente ao Colégio Paulo Cavalcante)

2 – Bom Jardim – Travessa da Juvenal Lamartine com a rua Crokatt de Sá

3 – Dix-sept Rosado – Escola Municipal Alexandre Linhares

4 – Lagoa do Mato – UBS José Fernandes de Melo

5 – Lagoa do Mato – Centro de Atenção Integrada à Criança (CAIC)

6 – Barrocas – UBS Dr. Ildone Cavalcante

7 – Aeroporto – UBS Dr. Chico Porto

8 – Aeroporto II – UBS Dr. Sueldo Câmara

9 – Alto da Pelonha – Rua Firmino Regis (em frente à Igreja Assembleia de Deus)

10 – Abolição II – Praça Maria Júlia

11 – Abolição III – Conselho Comunitário