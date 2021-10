AAPCMR inaugura loja física no Partage Shopping para venda de tíquetes do MCDia Feliz

O espaço estará aberto a partir desta terça-feira (12), a partir das 10h. O bilhete custa apenas R$ 17 e poderá ser trocado por um sanduíche BigMac, no dia 23 de outubro. "A loja foi pensada para crianças e adolescentes que circulam no Partage Shopping. Teremos painel sensorial, além de atividades lúdicas para as crianças e painel para fotos", explicou Ana Clébea Nogueira, presidente da AAPCMR. "A sua contribuição será gigante e ajudará nessa grande causa", declarou