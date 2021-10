Prefeitura discute parcerias com entidades industriais para qualificar a população de Mossoró

O secretário de Desenvolvimento Social e Juventude, Thiago Marques, se reuniu com representação da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN), do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Serviço Social da Indústria (SESI) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) para tratar da possível parceria entre o município de Mossoró e essas entidades para o Programa “Emprega Mais”.

O secretário explicou que o programa visa selecionar pessoas para participar de cursos específicos de acordo com a demanda da indústria.

“A indústria vai demandar conforme sua necessidade imediata e a partir daí serão fornecidos cursos específicos para atendê-la. Nós vamos fazer o encaminhamento das pessoas interessadas, aumentando a empregabilidade dentre as pessoas que mais precisam e, ao mesmo tempo, atendendo à demanda da Indústria”.

Thiago Marques disse que esse programa seria basicamente a capacitação específica dentro da demanda do que a indústria busca. “O índice de empregabilidade será bem maior e otimizando os resultados da capacitação”, contou.

O secretário do Desenvolvimento Social e Juventude ressalta que a parceria ainda encontra-se em estudo.

“Estamos ainda num estudo prévio e vamos afinar essa parceria com as entidades para que possamos assinar o termo de cooperação e logo em seguida divulgar à população que tenha interesse em participar do programa”, finalizou.