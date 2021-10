IFRN promove live nesta quinta (14) para apresentar cursos da instituição a estudantes

A Assessoria de Comunicação Social e Eventos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (Asce/IFRN), por meio dos Núcleos de Fortalecimento da Imagem Institucional, de Audiovisual e de Eventos, e em parceria com a Coordenação de Acesso Discente (Cadis/IFRN), promove a II Mostra de Cursos do IFRN.

O evento será realizado por meio de live no Canal do YouTube IFRN Oficial, no dia 14 de outubro, a partir das 14h30, e contará com a participação de estudantes de cursos técnicos dos 22 campi, além de pastas como a Pesquisa, Extensão e a Diretoria de Atividades Estudantis (Digae/IFRN).

O objetivo do evento é ajudar jovens a escolherem os cursos que estão pensando em fazer no IFRN. O público-alvo são estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental que vão se submeter ao Exame de Seleção, para entrar em cursos técnicos integrados, ou aqueles que já terminaram o Ensino Médio e vão fazer processos seletivos para os cursos técnicos subsequentes.

De acordo com Patrícia Mesquita, coordenadora de Fortalecimento Institucional da Asce/IFRN, a live vai servir para que os candidatos “possam entender melhor do que se tratam os cursos que eles têm interesse, sobre o que irão estudar, além de conhecer sobre o perfil do técnico e saber o que os próprios estudantes dos cursos pensam sobre a experiência. Assim eles poderão tomar uma decisão mais assertiva”.

Durante a programação, haverá momentos de “estudantes falando para estudantes”, segundo Patrícia. Dessa forma, vai haver ao menos um representante de cada curso para falar “sobre as vivências que ele têm, enquanto estudante daquele curso, como ele percebe o curso, o que o curso é, quais as atividades que ele desempenha dentro do curso” e muito mais.

EXAME DE SELEÇÃO 2022

O Edital n° 41/2021 regulamenta o Exame de Seleção que vai selecionar os estudantes dos cursos técnicos integrados do IFRN do próximo ano. São 3.192 vagas, distribuídas por 20 campi do Instituto, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2022.

A seleção será realizada através da aplicação de provas presenciais. O Edital, porém, explica que, em caso de inviabilidade da aplicação das provas presenciais, dadas as condições sanitárias causadas pela pandemia da Covid-19, a seleção poderá ocorrer através da análise do histórico escolar do Ensino Fundamental dos candidatos.

As inscrições ainda estão abertas e permanecerão até o dia 21 de outubro. Para se inscrever, é necessário acessar o site das Inscrições Funcern (Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do RN), onde os interessados e interessadas deverão informar o número do documento de identificação oficial com foto e do Cadastro de Pessoa Física (CPF). O Edital n° 41/2021 detalha outras requisições e como o processo acontecerá.

VAGAS REMANESCENTES PARA CURSOS SUBSEQUENTES E PROEJA 2021.2

O Edital n° 44/2021 regulamenta o Processo Seletivo que oferta 629 vagas distribuídas por 15 campi do Instituto para cursos técnicos subsequentes, ou seja, as vagas são destinadas a portadores de certificado de conclusão do ensino médio ou de curso equivalente.

Enquanto isso, o Edital n° 45/2021 apresenta 34 vagas remanescentes para o curso técnico de nível médio na forma integrada, na modalidade Educação de Jovens e Adultos (ProEJA). Desta forma, as vagas se destinam a portadores de certificado de conclusão do Ensino Fundamental, ou curso equivalente, e que tenham, até o último dia de matrícula do processo seletivo, 18 anos completos. O curso oferecido neste Edital é de Edificações no Campus Mossoró do IFRN.

As inscrições podem ser feitas até as 17h do dia 18 de outubro no Portal do Candidato. Como estão sendo oferecidas vagas remanescentes, o preenchimento dessas vagas ocorrerá por meio de sorteio eletrônico dos candidatos regularmente inscritos. Os editais n° 44/2021 e n° 45/2021 têm as informações mais detalhadas.