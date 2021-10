Secretário se reúne com comerciantes da Praça de Convivência para discutir novo modelo de gestão

A reunião aconteceu nesta quarta-feira (13) e contou com a participação de 20 representantes dos comerciantes que atuavam na Praça da Convivência. “Essa reunião atendia um compromisso que a secretaria assumiu com os antigos permissionários de que logo após a entrega da área para a construtora iniciar a reforma, eu iria formar com eles uma comissão, um grupo de trabalho pra gente definir o novo modelo de gestão da Praça da Convivência. Então, eles vieram, nós definimos a composição da equipe desse grupo de trabalho”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Franklin Filgueira.