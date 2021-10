Liga Mossoroense realiza triagem gratuita para detecção do câncer de mama nesta sexta, 15

A triagem acontece a partir das 13h, no Hospital da Liga (antiga Casa de Saúde Santa Luzia), por ordem de chegada, não sendo necessário realizar agendamento prévio. Para participar, a paciente deve apresentar exame de imagem realizado pelo menos nos últimos 12 meses, que aponte alguma alteração, além de documento de identificação oficial com foto e o cartão do SUS.