Serra do Mel comemora hoje o “Dia do Colono” sendo a data do início do “descobrimento” do município

A data, ou seja, o dia 14 de outubro de 1972, segundo as informações históricas, foi quem originou o desmatamento da área para o então projeto de colonização de Serra do Mel. Todavia, com o passar dos anos, os próprios moradores popularizaram os dados como sendo o “Dia do Colono”.

Conforme a Lei Municipal 160/2002, de autoria do vereador Luiz Rocha e sancionada pelo prefeito da época, José Cortez Pereira, reconhecendo o 14 de outubro de 2021, como sendo o “Dia do Colono”, na cidade de Serra do Mel.



INFORMAÇÕES

Segundo levantamento histórico, o município de Serra do Mel nasceu de um projeto de colonização idealizado em 1970 pelo então governador do Rio Grande do Norte, Corte Pereira e que foi implantado em 1972, ainda em seu governo, mas que só veio a ser concluído no ano de 1982 com a ocupação de quase todas as suas vilas rurais.

MODELO MOSHAY

O projeto de colonização do município de Serra do Mel foi executado conforme o modelo dos Moshay (Israel) e tinha por finalidades constituir uma reforma agrária na região, por meio de doação de lotes em condições favoráveis aos pequenos agricultores.

Um dos objetivos, era o de absorver parte do contingente do parque salineiro que estava sendo desempregado em razão da mecanização das salinas nas áreas próximas.