Saúde de Mossoró aplicou quase 7 mil vacinas contra a Covid-19 no final de semana

Neste final de semana, a campanha “Mossoró Vacina”, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), vacinou quase 7 mil pessoas contra a Covid-19.

Entre sábado (16) e domingo (17) foram aplicadas 6.931 doses de vacinas nas unidades básicas de saúde, Ginásio do Sesi e Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini.

Foram aplicadas: 671 vacinas em primeira dose; 3.679 aplicações de segunda dose; 2.561 doses de reforço ou terceira dose; e ainda 20 doses adicionais.

No sábado, o município iniciou a antecipação da dose de reforço em conformidade com nota técnica emitida pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN).

A nota orienta os municípios à aplicação da terceira dose em idosos acima dos 60 e profissionais de saúde que completaram o esquema vacinal com as duas doses ou dose única há 5 meses.

MULTIVACINAÇÃO

Ainda no final de semana, no sábado, Mossoró realizou o dia “D” de multivacinação. O objetivo da mobilização é a atualização das vacinas em atraso para o público de 0 a 15 anos de idade.

No dia “D” de multivacinação, 1.120 crianças e adolescentes foram atendidos para atualização da situação vacinal.

“É importante destacar que a Campanha Nacional de Multivacinação continua. Os pais que não compareceram no sábado às unidades básicas de saúde terão até do dia 29 deste mês para atualizar a situação vacinal dos filhos”, destacou Etevaldo de Lima, coordenador do Programa de Imunizações do município.

No sábado, o município contou com 13 unidades básicas de saúde abertas na zona urbana, uma unidade básica de saúde na comunidade da Maísa, zona rural, além de dois postos extras de vacinação em pontos estratégicos da cidade.