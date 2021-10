Contribuintes podem regularizar pendências com o município de Mossoró pelo whatsapp

A Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) abriu dois canais diretos de atendimentos virtuais ao contribuinte para serviços do município.

Trata-se dos canais do Departamento de Arrecadação e Controle da Dívida Ativa (DEPARC) e do Plantão Fiscal por meio do aplicativo WhatsApp. A ferramenta irá facilitar e trazer mais comodidade para os cidadãos buscarem os serviços da Sefaz.

O atendimento virtual do DEPARC é através do telefone (84) 98827-4890. No canal, o contribuinte pode enviar mensagens de texto para receber orientações e informações.

Secretário da Sefaz, Ivo Franklin destacou que no canal do DEPARC são feitos atendimentos virtuais específicos, trazendo mais comodidade e facilitando o acesso dos contribuintes.

“Nós temos hoje duas formas de canais diretos para atender ao contribuinte. Um seria para aquele contribuinte que tenha algum tipo de pendência junto a nossa secretaria e esteja com dificuldade de imprimir ou baixar o DAM (Documento de Arrecadação Municipal). Nós temos o WhatsApp do próprio setor que é o 98817-4890. Esse número entra diretamente no DEPARC e nele você pode se regularizar em qualquer tipo de pendência que tenha junto ao município. Esse é um dos canais direto”, disse o secretário.

Já o telefone do Plantão Fiscal é (84) 99655-4969. “O Plantão Fiscal é mais voltado para os contribuintes, contadores, advogados, especialistas ou profissionais que atuam na área do direito tributário e queiram dirimir alguma dúvida ou evitar cometer alguma inconsistência nas obrigações acessórias que precisam ser entregues mensalmente ao município. O Plantão Fiscal é para tirar todo e qualquer dúvida no tocante aos tributos do município de Mossoró”, informou Ivo Franklin.

A Prefeitura de Mossoró tem atuado na modernização da Sefaz, disponibilizando diversos atendimentos e serviços on-line, além da melhoria do atendimento presencial. Os serviços on-line são via Portal do Contribuinte.

“Nós estamos praticamente com 90% da nossa secretaria toda informatizada. Isso é uma das preocupações da gestão do governo Allyson Bezerra, é a questão da gestão e da informatização para que a gente venha a atender da melhor maneira ao contribuinte e à sociedade mossoroense. Nós tivemos a preocupação de implementar, informatizar e aprimorar todos os serviços ofertados por nossa pasta, dentre eles, o Plantão Fiscal que é um dos mais importantes, onde a maioria dos contribuintes e contadores podem estreitar os laços diante dessas circunstâncias que nós temos tanta legislação tributária pertinente e exigente no nosso país”, ressaltou o titular da Sefaz.