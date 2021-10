As melhores escolas para aprender espanhol no exterior

Aprender uma segunda língua é sempre muito importante para quem quer melhorar o salário no emprego atual ou conseguir um emprego melhor. Embora muitas pessoas coloquem no currículo que dominam o espanhol, na realidade o que sabem falar é o popular ‘portunhol’. Como são cada vez maiores as oportunidades de emprego para que domina mais de uma língua, estudar espanhol em Buenos Aires, por exemplo, é uma ótima decisão.

São Mais de 500 milhões de pessoas no mundo que têm o espanhol como língua nativa ou como segunda língua, número suficiente para que as empresas procurem funcionários que dominem essa língua. Por esse motivo, estudar em uma escola de espanhol em Buenos Aires ou em Barcelona é uma excelente opção.

Acontece que colocar no currículo que você estudou essa língua em um país de fala hispana é, sem dúvida alguma, um grande diferencial, porque indica que você domina o idioma de verdade.

Estudar uma língua no país onde essa língua é nativa é a melhor forma de aprender um idioma, porque você consegue colocar no seu dia a dia tudo o que está aprendendo na sala de aula. E falar o tempo todo o espanhol no caso, significa uma prática constante, que permitirá fixar o estudado, acelerando o processo de aprendizado.

Portanto, a primeira coisa importante a fazer para encontrar bons cursos de espanhol em Barcelona ou Buenos Aires, é checar se os cursos oferecidos são de imersão. O que significa isso? Simplesmente que você vai praticar o tempo todo na rua, no supermercado, durante passeios e excursões, tudo aquilo que você for aprendendo na aula.

Pode parecer tolice, mas muitas pessoas sentem vergonha de falar a língua que estão estudando. Acham que se errarem seriam ridículos, sentem vergonha de falar e não pronunciar direito e acabam ficando tímidos perante os professores e os colegas.

Tendo a oportunidade de fazer um curso de imersão, ou seja, de estudar em uma escola como a expanish.com, por exemplo, que é uma escola que oferece a possibilidade de sair com o grupo de alunos para passear e conhecer lugares interessantes com o intuito de só falar em espanhol durante as saídas, o aprendizado será um verdadeiro sucesso.





Onde estudar espanhol no exterior

É evidente que para estudar espanhol no exterior, é fundamental escolher um país onde o espanhol seja a língua nativa. No continente americano, são 20 países que falam espanhol como língua oficial:

Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Guatemala, Guiné Equatorial, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. E na Europa, só a Espanha.

E justamente a Espanha é um dos destinos mais escolhidos por aqueles que querem estudar espanhol no exterior, principalmente por ser o local onde essa língua se originou. Mas não é só por esse motivo...

A grande vantagem que a Espanha oferece para quem quer aprender espanhol é que tem muitos lugares belíssimos para conhecer e curtir: além da capital Madrid e de Barcelona, as duas cidades mais importantes da Espanha, há destinos como Alicante, Sevilha, Granada, Valencia, Toledo e Salamanca para conhecer.

Em um piscar de olhos é possível viajar para cada uma dessas cidades e percorre-las com tranquilidade, aprendendo sobre a história, a cultura e as tradições do país, além de colocar em prática o tempo todo o idioma que está sendo estudado.

Para se ter uma ideia, uma viagem de trem rápido entre Barcelona e Madrid não demora mais do que duas horas! Afinal de contas, é bom lembrar que o Brasil tem uma superfície aproximada de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e é praticamente do tamanho da Europa (que supera o Brasil por conta da Rússia).

Mas isso quer dizer que viajar pelas diversas cidades da Espanha, de Portugal ou da França, por exemplo, é como viajar através dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo... Tudo fica pertinho e pegando um voo então, fica mais perto ainda!

Argentina é o outro destino mais procurado para estudar espanhol. A excelência dos estabelecimentos educativos convida a escolher Buenos Aires para estudar o espanhol. Por outro lado, passar uma temporada no país vizinho representa a possibilidade de estar perto de casa e ao mesmo tempo poder fazer turismo, conhecendo a história e a tradição argentina.

Fora o fato de poder curtir o tango, o futebol e saborear o delicioso doce de leite argentino, o churrasco e as gostosas empanadas, que são feitas com diversos recheios de dar agua na boca!





Como escolher uma boa escola para aprender espanhol no exterior?

Hoje em dia, com o avanço tecnológico e a possibilidade de fazer pesquisas na internet, é possível procurar y encontrar toda a informação precisa para escolher não só a melhor escola de espanhol, mas também a escola que mais se adeque às suas necessidades e gostos.

Tanto seja na Argentina como na Espanha, é muito importante procurar comentários dos ex alunos, ou seja, daquelas pessoas que já estudaram nessas escolas. Não há nada mais verdadeiro do que a opinião de quem verdadeiramente estudou lá e pode afirmar se é ou não é uma boa instituição de ensino.

Além de procurar os comentários, os conhecidos ‘reviews’ dos estudantes, outro item importante é saber quais são as modalidades dos cursos que as escolas oferecem. Os estudantes devem saber em que tipo de curso poderão aprender melhor. Existem aulas individuais, aulas grupais, aulas com imersão cultural, e o aluno deverá escolher de acordo às suas necessidades e expectativas.

Finalmente, mas tão importante quanto tudo o anterior, é ter a clareza de saber qual é o seu objetivo para estudar espanhol. Porque uma coisa é querer dominar essa língua para conseguir um bom emprego e outra é para poder conversar sem problemas durante uma viagem percorrendo países hispano falantes.

Uma decisão dessas deve ser estudada com muita atenção e calma, tendo a certeza de que, dominando o espanhol, muitas portas serão abertas e um mundo de possibilidades aparecerão na sua frente!