Comissão da CMM aprova R$ 1 milhão para investimento na causa animal em Mossoró

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Mossoró aprovou emenda de R$ 1 milhão em investimento na causa animal, dentro do projeto do Plano Plurianual 2022/2025.

A verba será retirada da publicidade do município e utilizada para serviços de recolhimento, abrigo, controle, castração e adoção de animais em situação de rua.

Além desta, também foram aprovadas outras 23 emendas, em um montante de R$ 11 milhões, sendo, R$ 6 milhões retirados da publicidade e outros R$ 5 milhões do Mossoró Cidade Junina.

Entre as emendas incluídas no Projeto de Lei do Executivo 06/2021, está R$ 250 mil para a realização de um concurso público, visando a contratação de servidores efetivos para a Secretaria de Administração do município.

Na área social, foram destinados R$ 1 milhão para a criação de uma escola bilíngue para a população surda, 100 mil para atenção à pessoa com espectro autista, R$ 200 mil para atenção à pessoa com microcefalia, R$ 400 mil para apoio às atividades educacionais da pessoas com deficiência, dentre outras.

Para a saúde há uma emenda no valor de R$ 1 milhão para implantação de novas UBSs, além de mais R$ 1 milhão para reformas e manutenção das que já existem.

"Historicamente a câmara teve um avanço significativo. Nós construímos o caminho e direcionamos um valor significativo para a saúde. Para ter uma ideia, nós direcionamos quase R$ 7 milhões, R$ 6,9 milhões para a saúde, esse recurso tirando da publicidade, como também retiramos do Mossoró Cidade Junina um montante de mais de R$ 5 milhões e direcionamos para áreas essenciais como crianças com deficiência, para a escola bilíngue, causa animal, então dentre esses, vários pontos que contemplam as necessidades básicas da população. Então é um momento histórico, quero agradecer a todos os vereadores da bancada, onde de forma comprometida com o povo de Mossoró, construíram esse caminho. Podemos dizer que houve um avanço na câmara de Mossoró, historicamente, isso nunca aconteceu", disse o vereador Genilson Alves, líder da bancada de situação.

O PPA segue agora para votação na casa, o que deve ocorrer em dois turnos.





Veja o detalhamento das emendas abaixo: