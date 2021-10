31 municípios do RN registram piora nos indicadores da pandemia da Covid-19

O acompanhamento semanal da pandemia feito pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) registrou essa semana a piora nos indicadores em 18,6% das cidades do Rio Grande do Norte.

De acordo com o estudo de indicador composto finalizado nesta segunda-feira (18), que reúne diversos fatores como ocupação de leitos, casos ativos e óbitos, 31 municípios tiveram queda no escore, que vai de 1 a 5. Destes, 22 saíram do escore 1, que é a situação mais confortável, para o escore 2.

Outros oito municípios passaram da pontuação 2 para a 3, já dentro do sinal amarelo, e apenas um saiu do 3 para o 4, sendo o único com esse escore em todo o estado.

A situação denota alerta para a manutenção dos cuidados por parte da população neste momento de retomada das atividades.

"A situação da pandemia ainda é estável em um patamar baixo, mas os indicadores mostram que não é possível relaxar. Temos que manter os cuidados, permanecer usando máscara e as medidas de distanciamento. Não é hora de relaxar", afirma o secretário de Estado da Saúde Pública, Cipriano Maia.

O gestor ainda reforça a necessidade de se tomar a vacina dentro dos prazos, pois a ampliação da imunização é a única saída da pandemia, como mostram os dados recentes.

"Temos um contingente grande de pessoas com a segunda dose em atraso. Deixamos aqui um apelo para que procurem os postos de vacinação e tomem a vacina, para garantir a imunidade e alcançarmos os índices ideais de proteção", completou o secretário.