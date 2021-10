Mossoró contará com 22 pontos de vacinação antirrábica nesta sexta (22). Os locais de vacinação serão instalados em bairros diferentes para facilitar o acesso dos proprietários de animais. A vacinação acontecerá das 7h às 12h. O diretor administrativo do Centro de Zoonoses, João Paulo Silva, reforça que, além dos pontos disponibilizados nas sextas, a imunização de cães e gatos também pode ser realizada diariamente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h, no próprio CCZ. O Centro está localizado na Rua Dr. Moisés da Costa Lopes, 48, bairro Nova Betânia.

FOTO: ALLAN PHABLO