Caern garante a vereadores investimentos em poços, adutoras e esgotamento sanitário em Mossoró

A câmara municipal realizou uma audiência pública, nesta quinta-feira (21), para comprar da Companhia melhorias no abastecimento do município. Em resposta a cobranças de vereadores e entidades, o diretor-presidente da Caern, Roberto Sérgio Linhares, confirmou a perfuração de dois novos poços, nos bairros Rincão e Aeroporto, e início de operação de poço no bairro Sumaré. Também anunciou esgotamento sanitário para a zona leste da cidade (Alto São Manoel, Liberdade, Planalto 13 de Maio e Ulrick Graff).