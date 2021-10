Vereador Tony Fernandes reivindica e câmara aprova 200 mil para retomada do PROERD em Mossoró

Através de reivindicação do Cabo Tony Fernandes a Câmara de Mossoró aprovou emenda coletiva de bancada no valor de R$ 200 mil para retomada do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) no atendimento aos estudantes da rede municipal de ensino.

O programa tem a finalidade de desenvolver ações socioeducativas, preventivas e cooperativas em escolas, com foco no despertar da conscientização das crianças e adolescentes sobre os efeitos nocivos do uso de drogas, bem como fortalecer o exercício da cidadania.

O Proerd promove cursos de quatro meses, ministrado por policiais militares voluntários, capacitados pedagogicamente, em parceria com pais, professores, estudantes e comunidades.

Com ênfase na prevenção ao uso de drogas, as aulas mostram ao estudante como se manter longe de más companhias, a evitar a violência, a resistir às pressões diretas ou indiretas e a sempre acionar os pais ou responsáveis quando necessário.