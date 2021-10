Mossoró conquista primeiro lugar em 4 categorias do Prêmio Band Cidades Excelentes

Mossoró conquistou o primeiro lugar como Cidade Excelente do Prêmio Band Cidades Excelentes do ano de 2021, realizado em parceria com o Instituto Áquila, no Rio Grande do Norte.

Além de ser premiada como Cidade Excelente, Mossoró também levou para casa outros três primeiros lugares nas categorias Educação, Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Saúde e Bem-Estar.

A premiação aconteceu na noite desta quinta-feira (21), no auditório da Federação das Indústrias do Estado dio Grande do Norte (Fiern), em Natal, e contou com a presença da governadora do Estado Fátima Bezerra e de prefeitos e secretários municipais.

"É uma felicidade imensa por estar aqui recebendo essa premiação representando o povo de Mossoró. Foram cinco prêmios e quatro deles em primeiro lugar, o que muito nos orgulha. Estamos trabalhando pela eficiência fiscal do nosso município, organizando a estrutura, levando diversos serviços. Nos últimos 15 dias retomamos importantes serviços de saúde como cirurgias eletivas, consultas com especialistas e realização de exames de raio x. Também avançamos na infraestrutura com obras de pavimentação, calçamento, levando infraestrutura para unidades de saúde, creches, CRASs e tantos outros serviços”, afirmou o prefeito Allyson Bezerra

A premiação, uma parceria do Grupo Bandeirantes com o Instituto Áquila, analisou os municípios potiguares em cinco aspectos: Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-Estar; Infraestrutura e Mobilidade Urbana e Desenvolvimento e Ordem Pública.

Os municípios são premiados conforme os dados do Índice de Gestão Municipal Áquila (IGMA), baseado em informações públicas atualizadas de todo o país e auditadas pela organização do prêmio.

No mês de novembro, acontecerá a etapa nacional do evento, que irá anunciar os três primeiros lugares de cada categoria.