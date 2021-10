Limpeza e manutenção de cemitérios de Mossoró são intensificadas para o Dia de Finados

A Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), está intensificando os trabalhos de limpeza nos cemitérios públicos do município.

Os serviços são realizados regularmente nas zonas urbana e rural, mas neste período são intensificados em virtude do Dia de Finados.

A Diretoria Executiva de Serviços Urbanos iniciou a semana promovendo o mutirão de limpeza e reparos pelos cemitérios da zona urbana. O Cemitério São Sebastião (Centro) e Cemitério Novo Tempo (Aeroporto) receberam serviços de limpeza dos túmulos, pintura, roço, entre outros.

“Esse trabalho é feito semanalmente, mas em especial, neste período do ano, a expectativa é que aumente o fluxo de visitas. Na próxima semana, começaremos esse mesmo mutirão pelos cemitérios da zona rural de Mossoró”, explicou Leandro Holanda, gerente executivo de Limpeza Urbana do município.

CADASTRAMENTO DE VENDEDORES

No último sábado (16), a Secretaria de Infraestrutura promoveu reunião com os vendedores interessados em comercializar produtos nesta época do ano nos cemitérios públicos. No encontro, os comerciantes foram orientados quanto ao uso dos espaços públicos.

“Realizamos no sábado o cadastramento dos comerciantes e sorteio dos locais que eles irão utilizar no próximo dia 2 para a venda de produtos como flores e alimentos. Ontem (21) e hoje (22) estão sendo entregues as fichas na Secretaria de Infraestrutura para dar prosseguimento ao processo”, lembrou Leandro Holanda.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, são 40 vagas para comerciantes no Cemitério Novo Tempo e 60 vagas no Cemitério São Sebastião, divididas em duas formas: parte dos vendedores vai poder se instalar desde às 18h do sábado (30) e outros na segunda-feira (1º), a partir das 18h.