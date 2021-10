Mossoró aplica todas as doses da Astrazeneca destinadas a D2; município aguarda nova remessa

Em Mossoró, a campanha de imunização contra a Covid-19 segue avançando todos os dias. Servidores e voluntários estiveram neste sábado (23) e domingo (24), vacinando os mossoroenses no Ginásio do Sesi e no Centro de Vacinação, instalado no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini. Foram 3.227 doses de vacinas aplicadas durante o fim de semana.

Vacinação | sábado (23) e domingo (24).

Primeira dose: 237

Segunda dose: 1.658

Dose de reforço: 1.313

Dose única: 9

Total de doses aplicadas: 3.227

A Secretaria Municipal de Saúde conseguiu aplicar todas as doses do imunizante Astrazeneca, destinados para a aplicação da D2. O município aguarda o envio de mais doses para avançar na campanha com o imunizante.

A campanha “Mossoró Vacina” segue imunizando os mossoroenses nesta segunda (25), no Ginásio do Sesi, a partir das 8h.

O município continua aplicando a dose de reforço (3ª dose) nos idosos acima de 60 anos e nos profissionais da Saúde que completaram o esquema vacinal há 5 meses. A vacinação também contempla a aplicação de 1ª e 2ª dose para público-geral a partir de 12 anos.