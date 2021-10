Allyson solicita ao presidente da Funasa a perfuração de poços na zona rural de Mossoró

Na manhã desta segunda-feira (25) o prefeito Allyson Bezerra recebeu o Ministro das Comunicações, Fábia Faria, e o Presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Miguel da Silva Marques.

Ambos desembarcaram no aeroporto de Mossoró, no avião das Forças Aéreas Brasileiras (FAB), para daqui pegar um jato com destino a Caicó, onde cumpririam agenda.

Antes da viagem, no entanto, conversaram com o prefeito para discutir o investimento da fundação no município.

De acordo com Allyson, a Funasa tem um total de R$ 100 milhões para investimentos no Rio Grande do Norte. Deste total, grande parte será investida em Mossoró, para perfuração de poços na zona rural, conforme pedido do prefeito.

Ao todo, o município possui 137 comunidades rurais, sendo boa parte delas abastecidas com utilização de carros-pipa. No encontro, Allyson reforçou a sensibilidade do presidente da Funasa para levar água de qualidade à população destas comunidades.

“Ele nos afirmou isso hoje aqui, assumiu esse compromisso com a gente e a gente fica bastante feliz. Nós temos aí 137 comunidades rurais, boa parte dessas comunidades nós estamos abastecendo hoje com carro-pipa, então a prefeitura tem um alto investimento e é diferente de você ter um poço instalado, com capacidade instalada de operação diária. Então foi esse um dos pontos discutidos aqui hoje, nesta nossa conversa”, disse Allyson.