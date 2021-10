PL do vereador Raério visa aplicação de multas em quem jogar lixo nas ruas de Mossoró

O vereador Raério Araújo (PSD) criou um projeto de lei que visa diminuir a quantidade de lixo nas ruas de Mossoró, lixo este, em sua grande parte, jogado pelos próprios moradores dos bairros.

O Projeto de Lei nº 3.890/2021, proíbe colocar lixo na rua, com previsão de multa para quem não cumprir a lei.

Em seu pronunciamento na Câmara Municipal, Raério citou como exemplo o cruzamento das ruas Antônio Soares do Couto com a Marechal Deodoro, localizadas no bairro barrocas.

Segundo o vereador, a limpeza das ruas citadas foi realizada, a seu pedido, em um dia. No dia seguinte,alguns moradores do setor já estavam colocando lixo novamente no local novamente.

O projeto já foi sancionado. No entanto, o vereador explica que haverá uma campanha de conscientização, para que a população conheça o projeto antes que as multas comecem a ser aplicadas.

“Acontecerá uma campanha de esclarecimento sobre o projeto que já foi sancionado, logo depois começa a punição dos infratores”, alerta o parlamentar lembrando que o lixo descartado de forma inadequada gera prejuízo para saúde de todos.