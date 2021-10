Mossoroenses que tomaram a D1 da Astrazeneca há 90 dias já podem procurar a D2 da Pfizer

O programa "Mossoró Vacina" iniciou nesta quinta-feira (28) a aplicação de doses da Pfizer para compor a 2ª dose de quem tomou a 1ª dose da Oxford há 90 dias.

A decisão visa completar o esquema vacinal de quem aguarda pelas doses da Oxford, imunizante que está em falta no município desde a sexta-feira (22).

O anúncio foi feito ainda na noite de ontem (27), pelo coordenador municipal de Imunizações, Etevaldo Lima, após o anúncio da liberação do intercâmbio de vacinas, através de uma nota técnica emitida pela Secretaria Estadual da Saúde Pública (SESAP) para os municípios do Rio Grande do Norte.

Segundo o comunicado, a medida visa atender as pessoas que tomaram a 1ª dose da vacina da Oxford, já completaram 90 dias e estavam aguardando a chegada do imunizante para tomar a 2ª dose.

A vacinação da Covid acontece no Ginásio do Sesi das 8h às 16h de segunda a sábado e nos domingos e feriados no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini.

Estão sendo vacinados adolescentes a partir de 12 anos, 2ª dose para o público em geral e dose de reforço para idosos acima de 60 anos e para os profissionais da Saúde que completaram seu esquema vacinal há cinco meses.

INTERC MBIO

A troca entre os imunizantes ou intercâmbio de vacinas para a aplicação da segunda dose foi aprovada pelo Ministério da Saúde e pelo PEI (Plano Estadual de Imunização) e Comitê Científico do Estado, além da OMS (Organização Mundial da Saúde). A troca já era autorizada em casos específicos como o das grávidas que receberam a primeira dose da AstraZeneca.