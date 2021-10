Partage Shopping Mossoró vai investir R$ 15 milhões em revitalização para maior conforto do público

O Partage Shopping Mossoró irá realizar um passar por uma remodelação. De acordo com a assessoria do empreendimento, a iniciativa visa oferecer mais conforto e bem-estar para o público, que irá desfrutar de um espaço mais moderno, iluminado e confortável durante as compras e lazer.

O projeto contempla a renovação da praça de alimentação, que contará com novo visual nas fachadas de suas lojas, paisagismo com plantas de interior e cobertura planejada para entrada de luz natural aliada ao abrigo do calor externo – que dará o tom de modernidade, sem abrir mão do aconchego no ambiente.

Esse conceito inspira também a remodelação do forro e da iluminação, oferecendo ambientação sofisticada e inovadora para o empreendimento, que vai investir também na melhoria dos sistemas do ar-condicionado e do som ambiente.

Para completar a obra, um novo mobiliário, composto de lounges contemporâneos, mesas coletivas e poltronas confortáveis espalhados pelos corredores, proporcionará ao público momentos de descontração entre família e amigos.

“O projeto é fruto de uma administração que, mais do que planejar e comercializar cada uma de suas unidades, zela pelo relacionamento próximo com seus parceiros e comunidade. A essência do Partage Mossoró é transformar pessoas e cidades”, diz Leandro Botelho, superintendente do Partage Shopping.

“Nosso propósito está pautado no bom relacionamento com sociedade, na geração de emprego e negócios. Para isso, decidimos investir no projeto de remodelação, o primeiro após 14 anos, para reafirmar nosso compromisso de inovação e satisfação junto da comunidade dessa região onde o crescimento econômico supera a média, além de proporcionar um shopping agradável para passeios e compras”, completou.

O valor do investimento é de aproximadamente R$ 15 milhões. A previsão é que a remodelação seja iniciada já neste mês de outubro, com inauguração para julho de 2022. A iniciativa não vai afetar as atividades e horário de funcionamento.

Em linha com sua tendência inovadora, a remodelação do empreendimento vai contribuir para atrair novas operações, como o recém-inaugurado quiosque da Samsung e a Ótica Chilli Beans – que entrará em obras – tornando o Partage Mossoró – que conta com 99 operações, já emprega mais de mil pessoas diretamente e cerca de três mil outras indiretamente – o shopping de referência da cidade e da região.