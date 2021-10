Durante a audiência pública nesta quinta-feira (28) a Câmara Municipal de Mossoró debateu conceito de Lixo Zero. A Proposta foi presidida pelo vereador Paulo Igo (Solidariedade), a reunião ratificou a importância da reciclagem e reaproveitamento de resíduos sólidos.



O Embaixador do Instituto Lixo Zero em Mossoró, Hilquias Sabino disse que Lixo Zero é uma meta ética, econômica, eficiente e visionária, que visa orientar pessoas a mudar estilos de vida e práticas em favor de ciclos naturais sustentáveis. A ideia é que cada material descartado seja projetado para tornar-se recurso para outros usos. “Com o Lixo Zero, reduzimos desperdício, aumentamos eficiência do sistema, trazemos economia para os cofres públicos, geramos emprego e renda”, observa Sabino.

De acordo com o Embaixador, o conceito ajuda na produção de horta, plantas, adubo, alegria e, principalmente, melhoria da qualidade de vida das pessoas. Hilquias Sabino defendeu mais campanhas educativas e adoção de incentivos fiscais para incentivar a ideia.



Nesse sentido, o vereador Paulo Igo informou ter apresentado Projeto de Lei que institui a Semana Lixo Zero em Mossoró, a ser realizada anualmente, na última semana de outubro. “Mobilizaremos escolas, igrejas, condomínios, associações e outros segmento”, adiantou.



Também participaram da audiência pública os vereadores Carmem Júlia (MDB), Costinha (MDB), Raério (PSD), Wignis do Gás (Avante), Marckuty (Solidariedade). Os parlamentares reforçaram apoio à iniciativa e estímulo nas comunidades onde atuam.



A audiência pública também propôs criação de rede de parcerias em prol do Lixo Zero em Mossoró. Entre os parceiros em potencial, participaram Késia Kelly, comissão de coleta seletiva solidária da Ufersa; Clayton Sena, empresa de recolhimento de entulho ambiental.



Também prestigiou a reunião Camila Manso, representante de empresa de reciclagem de metais, compra de resíduos metálicos; Rodrigo Sabatini, presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, que participou por meio de videoconferência; Josefa Avelino, da Associação Comunitária Reciclando para a Vida (ACREVI) – associação de catadores.

O secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima, destacou o compromisso da Prefeitura com educação ambiental e assegurou apoio para ações em favor do Lixo Zero, como a Semana do Lixo Zero em Mossoró.



“Temos preocupação não apenas com o futuro, mas com o presente. Se cada um fizermos a nossa parte dentro da nossa casa, a mudança será significativa. E para isso seguimos trabalhando, com obstinação, zelo e planejamento”, afirmou o representante do prefeito Allyson Bezerra.



Ao final da audiência, o vereador Paulo Igo considerou positiva a reunião. “Atingimos nosso objetivo de avançarmos na disseminação do conceito do Lixo Zero em favor do meio ambiente e das pessoas”, avaliou.