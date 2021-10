Voltalia anuncia à PMM que vai expandir e abrir novos postos de trabalho em Mossoró

Uma comitiva da Prefeitura de Mossoró visitou o centro mundial de operações de energias renováveis da multinacional Voltalia, nesta quinta-feira (28).

O município tem atuado na atração de empresas e novos negócios para Mossoró, gerando empregos e injetando recursos na economia local. Durante a visita, a Voltalia anunciou a expansão de cerca de 50% da empresa em 2022.

A multinacional Voltalia está desde 2013 no Rio Grande do Norte com a construção dos primeiros parques eólicos em Areia Branca e expandindo para a Serra do Mel.

Recentemente, a Voltalia instalou o centro mundial de operações de energias renováveis em Mossoró. A partir do centro de operações, a empresa controla empreendimentos em mais de 20 países, 24 horas por dia.

“Aqui está a nossa maior base instalada de eólica do mundo. Atrelado a esse negócio de venda de energia, nós temos um ramo da empresa voltado para prestação de serviços de parques eólicos e solares. A Voltalia Serviços do Brasil tem sede em Mossoró. Ela foi criada para prover o serviço de operação e manutenção dos nossos parques, bem como parques de terceiros. A nossa discussão com a Prefeitura vai ser baseada na expansão desse novo negócio que tem sede na cidade de Mossoró”, explicou Eduardo Rêgo, diretor de operação e manutenção da Voltalia.

Atualmente, a Voltalia emprega 80 profissionais com mão de obra qualificada na operação e manutenção, mas gera ainda empregos indiretos para mais de mil trabalhadores. A empresa prevê a ampliação da atuação em Mossoró, gerando mais empregos.

“Devemos aumentar em torno de 50% dessa mão de obra direta durante o próximo ano, segundo nossas previsões. Hoje passamos 900 megawatts de geração de energia de capacidade instalada de parques Voltalia. Temos mais outros 900 megawatts em contratos assinados de prestação de serviço para outros donos de parque. Por enquanto, atuamos com eólica na região e estamos construindo o primeiro parque solar de grande escala. Vamos iniciar a operação e manutenção desse parque de grande escala no próximo ano”, ressaltou o diretor de operação e manutenção da Voltalia.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT), tem feito um trabalho de aproximação com as empresas existentes e atração de novos negócios no município.

“Existe esse trabalho que a Prefeitura faz de visitar as empresas e especialmente no segmento de energias renováveis. A Voltalia é importante que a gente esteja presente porque pretendemos que essa área também se expanda dentro da economia de Mossoró. Viemos fazer uma visita, conhecer o trabalho, abrangência, colocar o município à disposição. A Prefeitura como um todo, em particular a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Turismo. As energias renováveis, na qual se incluem a eólica e a solar, estão ocupando cada vez mais espaço, recebendo muitos investimentos internacionais e nacionais. A demanda por trabalho nessas atividades vai fazer com que haja também a demanda por mão de obra qualificada”, destacou o secretário da SEDINT, Franklin Filgueira.

O chefe do Executivo conheceu as instalações do centro de operações da multinacional em Mossoró e disse que o objetivo é promover parcerias e fomentar a expansão da empresa no município.

“Estamos desenvolvendo um trabalho pela gestão municipal atraindo empresas, dando apoio às empresas que já estão instaladas na cidade de Mossoró, trabalhando para que as empresas possam ampliar sua produção, consequentemente, trabalhando para que as empresas possam gerar mais empregos. Desburocratrizando e apoiando empresas como a Voltalia. Uma empresa francesa instalada na cidade de Mossoró, gerando empregos no centro de operações. Uma empresa de energias renováveis, daí a importância de se trabalhar e se alinhar com empresas desse perfil porque nós estamos em uma região muito privilegiada do ponto de vista da geração de energia solar, eólica e biomassa. A empresa Voltalia tem todo nosso apoio. A Prefeitura tem dialogado e atraído empresas para o setor produtivo local”, afirmou o prefeito Allyson Bezerra.