Nova Mossoró vai ganhar complexo esportivo; ordem de serviço foi assinada nesta quinta, 28

A Prefeitura de Mossoró assinou no início da noite desta quinta-feira (28), a Ordem de Serviço autorizando o início das obras de construção de um complexo esportivo no conjunto Nova Mossoró, com investimento superior a R$ 600 mil.

O equipamento contempla uma área total de 3,8 mil m², com campo de futebol, espaço de convivência coberto, academia da primeira idade, academia da terceira idade, estacionamento, iluminação em LED e arborização. Toda a estrutura já estará adaptada seguindo as normas de acessibilidade.

Os moradores do conjunto comemoraram o anúncio da obra, há tempos aguardada pela população.

“Estávamos precisando muito. Eu mesma faço caminhada e vejo muitos idosos aqui. Para criança também vai ser maravilhoso. O pessoal está muito feliz, muito agradecido mesmo”, destacou a moradora Gerinalva Silva. “Vamos poder trazer as crianças para brincar e nós, adultos, vamos poder caminhar. Agora vai ser bem melhor”, acrescentou Leliany Cordeiro, moradora do Nova Mossoró há seis anos. “É muito importante para o bairro. Estávamos aguardando e graças a Deus chegou. As coisas estão melhorando”, pontuou o morador Galba Rocha.

A Ordem de Serviço autorizando o início dos serviços foi assinada pelo prefeito Allyson Bezerra, que reforçou o compromisso do Município com a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população.

“A Prefeitura está dando início a mais uma importante obra, um complexo esportivo, com academia da primeira idade, academia da terceira idade e campo de futebol. Estamos falando também de um local para caminhada, arborizado, iluminação de LED, uma estrutura incrível que o Município está iniciando aqui no Nova Mossoró”, afirmou o gestor.

O secretário municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos, Rodrigo Lima, ressaltou a importância da obra para a região, lembrando ainda que outras seis praças serão construídas na cidade nos próximos meses e 17, no total, serão reformadas até 2022.

“O trabalho não para. O Nova Mossoró ganhará uma área de lazer completa, um equipamento extremamente importante para essa localidade. Estamos ainda reformando oito praças, vamos começar a construção, do zero, de mais seis e 17 serão reformadas até o próximo ano”, pontuou o secretário.

Acompanharam a solenidade de assinatura da Ordem de Serviço no Nova Mossoró os secretários Thiago Marques (Assistente Social e Cidadania); Faviano Moreira (Agricultura e Desenvolvimento Rural); Júnio Xavier (Esporte e Juventude); Cledinilson Morais (Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito); Edmilson Júnior Finanças) e Bruno Martins (Comunicação Social), além dos vereadores Lawrence Amorim (presidente da Câmara de Mossoró), Omar Nogueira, Raério Araújo, Tony Fernandes, Lamarque Oliveira, Genilson Alves, Lucas das Malhas, Costinha, Paulo Igo, Marckuty da Maísa e Naldo Feitosa.

SAÚDE E EDUCAÇÃO

Durante a assinatura da Ordem de Serviço para construção do complexo esportivo no Nova Mossoró, o prefeito Allyson Bezerra anunciou também que o conjunto passará a contar, já no início do ano letivo de 2022, com uma Unidade de Educação Infantil (UEI) e, a partir de dezembro deste ano, com atendimentos na área da Saúde, reivindicações também antigas da população.

“Vamos fazer aqui uma parceria para que a Prefeitura possa ofertar, a partir do calendário letivo de 2022, uma creche aqui na Nova Mossoró, onde os pais vão poder matricular os seus filhos. O Município também vai oportunizar, já a partir de dezembro deste ano, atendimento médico, uma vez que a população tem que se deslocar até o Santo Antônio, Redenção, para receber esse atendimento”, garantiu o gestor.

Allyson explicou que os serviços serão oferecidos, temporariamente, em estruturas cedidas por meio de Parceria Público-Privada. Simultaneamente, o Município buscará recursos para garantir a construção de prédios próprios para a UEI e a Unidade Básica de Saúde (UBSs) no local.

MUTIRÃO

O conjunto Nova Mossoró também está recebendo um mutirão de serviços de iluminação em LED, limpeza urbana e arborização. A força-tarefa da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos teve início na manhã desta quinta (28) e seguirá pelos próximos dias na região.