Prefeitura define esquema de segurança e transito para dia de Finados

A Prefeitura de Mossoró definiu o esquema de segurança para o Dia de Finados. Mais de 30 agentes da Guarda Civil Municipal e do Trânsito serão mobilizados para reforçar a segurança patrimonial e viária nos dois maiores cemitérios públicos da cidade.

“Nosso objetivo é garantir a segurança dos visitantes e comerciantes que vão aos cemitérios no Dia de Finados. As mobilizações já começam neste sábado. A Guarda Municipal e os agentes de trânsito estarão trabalhando em conjunto para garantir a segurança daquelas pessoas que estarão se preparando para o Dia de Finados. A Polícia Militar, através do 2º Batalhão, também vai reforçar a segurança”, pontuou Cledinilson Morais, secretário de Segurança.

As rondas ostensivas da Guarda Municipal serão intensificadas a partir deste sábado (30). Haverá patrulhamento preventivo nas imediações dos cemitérios para a proteção patrimonial das unidades. O Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS) também vai reforçar o atendimento através do número 153.

A partir desta segunda-feira (1º), o trânsito será alterado na rua Melo Franco, nos trechos entre a rua João da Escóssia e rua Augusto Severo, ficando o acesso restrito apenas para pedestres, nos horários das 18h às 23h.

O diretor executivo de Mobilidade, Luís Correia, lembra que “haverá intervenções para a segurança de todos. Muita atenção ao trafegar nas imediações dos cemitérios. O agente de trânsito vai estar presente justamente para orientar, garantir o acesso seguro e controlar o fluxo de veículos”, disse.

No feriado, a Gerência de Tráfego vai intensificar o monitoramento do trânsito nas imediações do Cemitério São Sebastião, Centro, das 5h às 18h. Haverá intervenções de sentido de circulação, orientação de trânsito, travessia de pedestres e mudanças voltadas a melhorar as condições de segurança viária.

“No trânsito, o respeito e a responsabilidade caminham juntos. Evite estacionar em local proibido, respeite a sinalização e, principalmente, respeite o pedestre. Estaremos orientando e promovendo mais mobilidade, facilitando o deslocamento do pedestre e organizando o trânsito”, finalizou Luís Correia.