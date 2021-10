Convênio entre Prefeitura e SENAR beneficiará produtores e trabalhadores rurais

O convênio foi assinado pelo prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra e pelo presidente da FAERN/SENAR do RN, José Álvares Vieira. A cerimônia aconteceu na quadra poliesportiva da Escola Municipal Evilásio Leão, na comunidade Hipólito, zona rural de Mossoró. Com o convênio será possível ofertar cursos e outros serviços para a população que reside nas comunidades rurais.

A Prefeitura de Mossoró e o Serviço de Aprendizagem Rural (SENAR), vinculado a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio Grande do Norte (FAERN), firmaram termo de cooperação técnica nesta sexta-feira (29). O objetivo é ofertar cursos de qualificação para os trabalhadores rurais.

O convênio foi assinado pelo prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra e pelo presidente da FAERN/SENAR do RN, José Álvares Vieira. A cerimônia aconteceu na quadra poliesportiva da Escola Municipal Evilásio Leão, na comunidade Hipólito, zona rural de Mossoró.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra ressaltou a importância da assinatura do convênio com a instituição. A medida vai possibilitar a oferta de cursos e outros serviços para a população que reside nas comunidades rurais.

“Estamos aqui assinando um convênio com a FAERN que vai possibilitar a realização de cursos para a população da zona rural de Mossoró. Vai possibilitar também assistência técnica e outros serviços que já são realizados em todo o Estado e estamos trazendo para cá. É mais uma instituição que a gente faz parceria. Essa parceria vai beneficiar diretamente o povo aqui da nossa cidade”, destacou o chefe do executivo.

“O Senar tem uma grade imensa de cursos. Nós vamos fazer as ações de acordo com a demanda da Prefeitura nas comunidades que mais necessitarem de cursos. As pessoas que moram na área rural precisam ter as mesmas oportunidades que as que moram na cidade”, afirmou José Vieira, presidente da FAERN e SENAR.