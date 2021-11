Vacinação contra a Covid-19 segue acontecendo nesta segunda (1º), em Mossoró

A campanha Mossoró Vacina aplicou 2.578 doses de vacinas da Covid-19 neste fim de semana. Os dois centros de vacinação localizados nos ginásios do SESI e Municipal Pedro Ciarlini receberam os mossoroenses que buscaram tomar a primeira dose, D2 e dose de reforço. Do total de pessoas vacinadas, 1.837 doses foram de D2.

A Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça a importância da população concluir o esquema vacinal. Pessoas a partir dos 12 de idade podem se vacinar contra o novo coronavírus.

Estão disponíveis os imunizantes Conovac, AstraZeneca/Oxford, Pfizer e Janssen. São aplicadas primeiras doses, D2 e doses de reforço. A aplicação continuará sendo feita nesta segunda-feira (1º), das 8h às 16h, no Ginásio do SESI.

“É importante que a população compareça. Aquele que ainda não recebeu sua primeira dose ou que está com a segunda dose em atraso ou se está no período de receber sua dose de reforço. O município tem todos os imunizantes, de acordo com cada laboratório está sendo feita a segunda dose. Em caso de ausência da vacina AstraZeneca/Oxford intercambialidade com vacina da Pfizer. Cabe a você buscar o quanto antes sua proteção para Covid-19”, Etevaldo Lima, coordenador de imunizações.

Na terça-feira (2), Dia de Finados, a vacinação não ocorrerá, sendo retomada na manhã de quarta-feira (3), a partir das 8h, no Ginásio do SESI.