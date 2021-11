Moradores reclamam de falta água há uma semana após problema no poço 19 em Mossoró

Moradores dos bairros Abolição V, Santa Delmira I e II e Santa Julia reclamam da falta de água que já dura mais de uma semana.

É o caso de Sonária Gabrielly, moradora do bairro Santa Delmira que participou na manhã desta segunda-feira (01) do programa Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio.

“Aqui no Santa Delmira estamos sem água mais de semana. Muitas famílias sem água pra nada. Isso é uma falta de respeito com o cidadão”, disse a moradora.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), informou por meio de nota na última sexta-feira (29), que os bairros Abolição III, IV e V, Santa Delmira I e II, Pousada das Thermas, parte do Santo Antônio, Santa Julia e área do Quintas do Lago, estão recebendo água via adutora Jerônimo Rosado.

Segundo a assessoria da Caern, O poço 19, que estava passando por ajustes no sistema elétrico do equipamento de bombeamento, foi colocado em funcionamento na manhã da sexta-feira. Após religar, são necessárias 48 horas para ocorrer a normalização do abastecimento para as áreas afetadas.

Ainda de acordo com a Caern, parte alta do Abolição V, incluindo Santa Júlia teve problema de envio de água, mas está sendo abastecido a partir de hoje