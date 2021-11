RN tem mais de 200 mil pessoas em atraso com a segunda dose contra Covid

O número de pessoas com atraso na vacinação contra acovid19 no Rio Grande do Norte está aumentando. De acordo com dados divulgados na manhã desta segunda-feira (1º) pelo Laboratório de Inovação em Saúde da UFRN (Lais), que gerencia o sistema RN Mais Vacina, mais de 200 mil Potiguares não retornaram para tomar a segunda dose ou a dose de reforço.

Segundo o LAIS, ao todo, 203.537 pessoas não concluíram o esquema vacinal. O laboratório também pontou que mais de 100 mil idosos também estão atrasados para a dose de reforço, aplicada naqueles que concluíram o esquema vacinal há pelo menos de cinco meses.

No caso dos profissionais de saúde, o número dos que ainda não tomaram o reforço chega a 20.823 em todo o Rio Grande do Norte.

Especialistas atribuem a queda do número de mortes pela doença no estado à vacinação e apesar do aumento de casos em setembro, outubro teve o menor registro de óbitos por covid-19 desde abril de 2020, data do início da pandemia.

Confira os números

D2 em atraso

Rio Grande do Norte - Total: 203.537

Mossoró

• Coronavac/Butantan - 4.664

• Oxford/AstraZeneca - 10.570

• Pfizer - 4.822

Dose de reforço em atraso

Em Mossoró - 1.661

Idosos - 100.693