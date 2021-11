Confira o que abre e o que fecha em Mossoró durante o feriado de Finados

A Câmara de Dirigentes Lojista de Mossoró (CDL-Mossoró) informa que nesta terça-feira (02), em consequência ao feriado do Dia de Finados, o comércio de rua de Mossoró estará fechado, assim como Agências bancárias também ficarão fechadas, retornando o funcionamento normal na quarta-feira, dia 03.

Shopping, cinema e supermercados vão funcionar em horário especial. Confira abaixo o que abre e o que fecha durante o feriado de Finados em Mossoró.

Comércio de Rua

Centro da cidade: Fechado

Partage Shopping Mossoró

Praça de Alimentação: 11h às 22h

Lojas: 14 ás 20h

Lazer: 14h as 20h

Cinema: a partir das 14h

Bancos

Agências: Fechadas

Supermercados

• Abertos das 7h às 20h

Vacinação Covid

Na terça-feira,02, não haverá vacinação em decorrência do feriado, voltando normalmente na quarta-feira (03), no Ginásio do SESI das 08h ás 16h.

Cemitérios

Cemitério São Sebastião, Centro, das 5h às 18h.