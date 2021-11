Visitantes deverão respeitar protocolos contra a Covid nos cemitérios de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) trabalha intensamente na preparação dos cemitérios públicos do município para o Dia de Finados.

O trabalho começou bem antes da data com serviços de limpeza e manutenção dos cemitérios e cadastramento dos vendedores ambulantes.

Nesta terça-feira (2), os cemitérios públicos de Mossoró estarão abertos para receber os visitantes, observando protocolos de segurança sanitária e cuidados em conformidade com recomendações emitidas em Nota Informativa nº 6/2021 da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP).

O uso de máscara é obrigatório para todos, incluindo visitantes e funcionários dos locais. Além disso, deve-se manter o distanciamento social.

A Diretoria Executiva de Serviços Urbanos do município promoveu a limpeza e manutenção dos cemitérios São Sebastião (Centro) e Novo Tempo (Aeroporto), além dos cemitérios localizados na zona rural, nas comunidades: Santana, Hipólito, Piquiri, Alagoinha e Jucuri.

“Nós realizamos os serviços de manutenção e limpeza nos cemitérios públicos das zonas urbana e rural, semanalmente, mas em virtude do Dia de Finados, intensificamos os serviços”, informou Leandro Holanda, gerente de Limpeza Urbana do município.

Além dos serviços de limpeza e manutenção, a Secretaria de Infraestrutura realizou a instalação de banheiros químicos nos cemitérios.

CADASTRAMENTO DE VENDEDORES

A Secretaria de Infraestrutura promoveu reunião com os vendedores interessados em comercializar produtos nesta época do ano nos cemitérios públicos. No encontro, os comerciantes foram orientados quanto ao uso dos espaços públicos e regras de segurança sanitária em face da pandemia da Covid-19.

De acordo com a SEIMURB, são 40 vagas para comerciantes no Cemitério Novo Tempo e 60 vagas no Cemitério São Sebastião, divididas em duas formas: parte dos vendedores se instalaram desde as 18h do sábado (30) e outros na segunda-feira (1º), a partir das 18h.

SEGURANÇA

A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito (SESDEM) montou um esquema de segurança para o Dia de Finados. Mais de 30 agentes da Guarda Civil Municipal e do Trânsito serão mobilizados para reforçar a segurança patrimonial e viária nos dois maiores cemitérios públicos da cidade.

As rondas ostensivas da Guarda Municipal foram intensificadas no sábado (30). Há patrulhamento preventivo nas imediações dos cemitérios para a proteção patrimonial das unidades. O Centro Integrado de Operações de Trânsito e Segurança Pública (CIOTS) também vai reforçar o atendimento através do número 153.

TRÂNSITO

A partir desta segunda-feira (1º), o trânsito será alterado na rua Melo Franco, nos trechos entre a rua João da Escóssia e rua Augusto Severo, ficando o acesso restrito apenas para pedestres, nos horários das 18h às 23h.

No feriado, a Gerência de Tráfego vai intensificar o monitoramento do trânsito nas imediações do Cemitério São Sebastião, Centro, das 5h às 18h. Haverá intervenções de sentido de circulação, orientação de trânsito, travessia de pedestres e mudanças voltadas a melhorar as condições de segurança viária.