Os tentáculos de Rosalba na disputa pelo comando da OAB Mossoró

O advogado Hermeson, candidato a presidente da OAB em Mossoró era ligado a gestão da prefeita Rosalba, em Mossoró. E mal começou a campanha pelo comando da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em Mossoró, já é possível identificar, inclusive com facilidade, os personagens e o formato de campanha agressiva, que ao invés de preposição pelo bem da instituição, optam pelo ataque a imagem do adversário quase sempre por meios anônimos com informações falsas, assim como ocorreu na campanha de Rosalba no período de 2015 a 2016.

Para entendermos o atual cenário pelo comando da OAB Mossoró, é preciso lembrar o formato da campanha do grupo liderado pela ex-prefeita e ex-governadora Rosalba Ciarlini, nos anos de 2015 e 2016, pelo retorno ao executivo mossoroense, isto após uma gestão desastrosa como governadora do Rio Grande do Norte.

Naquele momento de pré-campanha e de campanha, os tentáculos rosalbistas não focaram suas energias em construir projetos ou preposições pelo bem de Mossoró. Dedicaram todas as forças a espalhar notícias falsas, tendo como alvo principal a imagem do então prefeito Francisco José Junior. O resultado desta campanha sórdida, foi vitoriosa para os tentáculos.

Já para o povo de Mossoró, nem tanto. O município foi entregue ao atual gestor Allyson Bezerra pela então prefeita Rosalba Ciarlini e seus tentáculos com um rombo de quase R$ 1 bilhão, com serviços essenciais a vida, como cirurgias eletivas e abastecimento na zona rural, paralisados. As escolas não passaram por manutenção em 2020 e entregues abandonadas.

O alvo agora dos tentáculos de Rosalba é o comando da secção regional da OAB-Mossoró. E o modo de campanha da chapa Hermeson/Diana é praticamente o mesmo de 2015 e 2016 com aqueles que consideram “adversários. Os personagens a frente e nos bastidores, quase todos, ocupavam cargos comissionados na Prefeitura de Mossoró na gestão Rosalba Ciarlini.

O candidato a presidente na gestão Rosalba era procurador do Município. Hermeson, que pouco se conhece a atuação como advogado, sobretudo qualquer referência ao trabalho na OAB ou Mossoró ou estadual, não abriu mão da candidatura apoiado por nomes da antiga procuradoria e que estão candidatos também à chapa estadual.

O advogado João Paulo Saraiva, candidato a uma vaga no conselho subccional, foi militante e ex-assessor jurídico da gestão Rosalba em Mossoró. Outro tentáculo é o advogado Marcelo Marinho, do escritório do advogado Luiz Lira (também do primeiro escalão da gestão Rosalba), e forte apoiador da campanha de Hermeson/Diana.

Estes tentáculos da gestão Rosalba já estiveram no controle da OAB. Perderam para a atual presidente, advogada Barbara Paloma, que, por sua vez, virou alvo deles. Não aceitaram a derrota na campanha pela OAB passada e apostam no método de campanha 2015/2016 para prefeito de Mossoró, como caminho para voltar ao comando da ordem dos advogados.

Deixaram de lado uma mobilização apenas dos advogados pela ordem, para fazer uso de uma campanha de classe. E vão além, jogam nas redes sociais, através de perfis anônimos, inúmeras notícias falsas, com insultos e achincalhe de seus adversários, ocorrendo intimidações pessoais e até chantagens do tipo: desista, que é melhor para você.

A campanha começou quando foi encerrado o prazo de inscrição, no dia 20 de outubro. A eleição será no dia 19 de novembro.

Segue os candidatos em Mossoró e no Rio Grande do Norte.

Mossoró:





Chapa 61- Vânia/Vitor





Chapa 62- Hermeson/Diana





Chapa 63- Luiz Carlos/Helena





Estado:





Chapa 10 - Aldo/Lidiana





Chapa 20- Magna/Sebastião





Chapa 30- Marcelo/Bárbara Paloma





Chapa 50- Fernando Pinto/Nazeu





Chapa 80- Elisângela/Marilda