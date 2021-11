Prefeitura retoma trabalho preventivo em córregos e bueiros de Mossoró

A Prefeitura de Mossoró iniciou nesta quarta-feira (3), mais uma fase da operação “Mossoró Limpa”. Nesta etapa, a Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) intensifica a limpeza de bocas de lobo, galerias, canais e córregos como forma de prevenção a inundações em períodos de chuvas.

Na manhã de hoje, equipes e maquinário chegaram ao córrego localizado na rua Marinho Dantas, no bairro Belo Horizonte, zona Sul da cidade.

O trabalho de limpeza e manutenção em canais e galerias acontece constantemente no município, mas devido a proximidade do período chuvoso as equipes de limpeza urbana intensificam os serviços.

“Retomamos o trabalho preventivo em todos os córregos e bueiros do nosso município. Então, a Prefeitura irá realizar a limpeza nos 14 pontos para que até dezembro os locais estejam limpos”, informou Rodrigo Lima, secretário de Infraestrutura.

O trabalho da Secretaria de Infraestrutura será realizado em bairros de todas as regiões de Mossoró.

“A limpeza contempla vários bairros de Mossoró. São serviços realizados em canais, galerias, bocas de lobo para prevenir contra os alagamentos, enchentes causados em períodos de chuvas nos pontos críticos mapeados pela Secretaria de Infraestrutura. Estamos também atendendo aos anseios da população que sempre nos pede”, explicou Leandro Holanda, gerente de Limpeza Urbana.

Dona Sebastiana Mendes mora ao lado do canal do Belo Horizonte há mais de 40 anos. Ela relata dificuldades vivenciadas em anos passados com as chuvas e os benefícios das obras e serviços de infraestrutura realizados pela Prefeitura de Mossoró.

“A gente fica com água pela cintura, entrando até nas nossas casas, acabando com nossos móveis. A gente perde quase tudo quando a água das chuvas invade. Por isso é importante essa limpeza que está sendo realizada aqui no Belo Horizonte. Eu agradeço a Deus e a vocês pelo serviço, porque se não fosse isso iria complicar bastante. O inverno já está se aproximando e é importante prevenir”, contou a aposentada.

“A situação aqui quando chove é crítica. A água vem com muita força e quando chega aqui acaba ficando acumulada, pois a sujeira obstrui a saída da água. Agora, essa limpeza que estão fazendo já ajuda muito”, acrescentou o aposentado Luís Mendes.

A SEIMURB orienta a população que colabore com o processo de limpeza com o descarte correto do lixo.

“A população é fundamental no processo de limpeza e pode nos ajudar prevenindo obstruções dos canais, para não causar inundações. Para isso, nós pedimos que as pessoas não joguem lixo em córregos, bueiros, obstruindo os canais e provocando transtornos para o coletivo. Reforçamos o pedido para que a população nos ajude e contribua com o nosso trabalho”, concluiu Rodrigo Lima.