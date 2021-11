Prefeitura avança com obras de reforma da Praça da Convivência e Memorial da resistência

Na manhã desta quinta-feira (4), o prefeito Allyson Bezerra, secretários municipais, técnicos do município e vereadores participaram de vistoria às obras de reforma da Praça da Convivência e do Memorial da Resistência de Mossoró. A reforma e restauração do empreendimento abrangem revisão das instalações elétricas e hidráulicas, substituição de todo o piso externo e adaptação às normas de acessibilidade e combate a incêndios. A expectativa é de que os equipamentos sejam entregues antes do Mossoró Cidade Junina 2022.

As obras de reforma e restauração da Praça da Convivência de Mossoró evoluem em ritmo acelerado e em breve, o equipamento será entregue à população totalmente revitalizado. O investimento na obra é de cerca de 1 milhão e 200 mil reais, com previsão de entrega antes do Mossoró Cidade Junina 2022.

Desde sua inauguração, em 2008, essa é a primeira vez que o equipamento localizado no Corredor Cultural, na avenida Rio Branco, passa por uma reforma

Trata-se de um importante ponto turístico, cultural e comercial de Mossoró, sendo atrativo para mossoroenses e turistas.

Na manhã desta quinta-feira (4), o prefeito Allyson Bezerra, secretários municipais, técnicos do município e vereadores participaram de vistoria às obras da Praça da Convivência.

“A Praça da Convivência é um ponto importantíssimo de comércio e de encontro do povo da cidade de Mossoró. Encontramos o local sem estrutura adequada para oferecer condições de vendas para os comerciantes e ainda abandonado com diversos problemas estruturais, problemas de segurança, acessibilidade. É uma importante obra com investimento de 1 milhão e 300 mil reais. É dinheiro do povo de Mossoró para recuperar esse equipamento para que volte a ser frequentado pelas pessoas em momentos de alegria com famílias e amigos em segurança”, destacou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.

A reforma e restauração do empreendimento abrangem revisão das instalações elétricas e hidráulicas, substituição de todo o piso externo e adaptação às normas de acessibilidade e combate a incêndios.

“A Praça da Convivência é um local extremamente importante para a nossa cidade. Então, trata-se de uma reforma voltada à acessibilidade, combate a incêndios, revisão das partes elétricas e hidráulicas. O Mossoró Cidade Junina 2022 será com a Praça da Convivência e Memorial da Resistência reformados”, explicou Rodrigo Lima, secretário municipal de Infraestrutura.

As obras na Praça da Convivência também são acompanhadas pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (SEDINT). “Esse serviço é importante porque vai dar condições de a gente operar aqui. Estava bastante deteriorada a estrutura. Além disso, é também importante empreendimento comercial e turístico da cidade que ao longo do tempo se tornou um símbolo dos cidadãos de Mossoró e turistas que aqui frequentam”, evidenciou Franklin Filgueira, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

Além da Praça da Convivência, o Memorial da Resistência de Mossoró (MRM) é outro equipamento que passa por obras. Os serviços no espaço começaram na primeira semana de agosto e seguem em ritmo acelerado.

Os trabalhos envolvem a restauração do piso de todo o passeio; pintura das estruturas interna e externa; restauração e substituição dos painéis históricos; revisão das instalações elétrica, hidráulica e águas pluviais; instalação de plataforma elevatória; adequação da acessibilidade; paisagismo; reformas dos banheiros e cozinha.

“Esse trabalho na Praça da Convivência se soma a obra realizada no Memorial da Resistência de Mossoró, que vai contar com um ponto da Guarda Civil Municipal que estará presente no Corredor Cultural e vai dar uma condição melhor aos que estarão vendendo e à população em geral”, acrescentou o prefeito.

O investimento da Prefeitura de Mossoró no MRM é de aproximadamente 1 milhão de reais. As obras devem ser concluídas até maio de 2022.