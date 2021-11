Vacinação antirrábica acontece em 9 pontos de Mossoró nesta sexta, 5

A campanha antirrábica em Mossoró tem prosseguimento com a expansão do número de pontos de vacinação nesta sexta-feira (5). São nove locais espalhados pelos bairros da cidade disponíveis para vacinar cães e gatos no horário das 7h às 12h.

Segundo o veterinário Genicleyton Almeida, para vacinar os animais a população deve comparecer aos pontos divulgados levando a carteira de vacinação do animal, mas se não tiver o cartão de vacina, também pode comparecer aos pontos.

“Precisamos chamar a atenção dos proprietários de cães e gatos para a importância de vacinar seus animais contra a raiva para garantir a saúde dos pets”, reforçou.

A campanha antirrábica em Mossoró teve início no último dia 13 de setembro e está acontecendo diariamente na sede do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizado na rua Dr. Moisés da Costa Lopes, 48, Nova Betânia (rua por trás do Buscapé). A campanha está sendo desenvolvida também com várias equipes de vacinação na zona rural.

Genicleyton reforça a importância de vacinar os animais contra a raiva como forma de prevenção. Ele explica que a raiva é uma doença perigosa e merece muita atenção.

“A raiva é uma doença agressiva e contagiosa que pode ser passada de animal para humanos. A vacinação é a medida profilática mais eficaz porque a vacina funciona como um bloqueio para impedir que o vírus seja transmitido para o homem”, completa.

PONTOS DE VACINAÇÃO:

Abolição II – UBS Conchecita Ciarlini;

Abolição IV – Av. Senador Petrônio Portela (em frente ao Posto FAN);

Alto São Manoel – Rua General Péricles (Praça do Cruzeiro);

Costa e Silva – UBS Duclécio Antônio de Medeiros;

Paredões – Unidade de Educação Infantil Izabel Macedo Barreto;

Santa Delmira – Rua Maria Dalva de Paiva Madruga (loteamento Parque Verde);

Santa Júlia – Av. dos Automóveis – em frente ao CACIM (Nova Mossoró)

Santo Antônio – Creche Tereza Fernandes de Souza Néo.