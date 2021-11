“Nossa expectativa é fazer uma bela festa", diz Pe. Flávio sobre a festa de Santa Luzia 2021

A tradicional procissão de Santa Luzia, dia 13 de Dezembro, este ano sairá da igreja de Mãe Rainha do bairro Ulrick Graff, em frente ao Fórum Desembargador Silveira Martins e segue pela Avenida Presidente Dutra até a Catedral de Santa Luzia. O vigário da paroquia de Santa Luzia, Pe. Flavio Augusto, também confirmou a cavalgada, a corrida de Santa Luzia, que já tem 700 pessoas inscritas, os caminhoneiros da luz no sábado dia 11, a pedalada de Santa Luzia além da Moto Romaria, atrações já tradicionais dentro da festa.

Os preparativos para os festejos da Festa de Santa luzia 2021 já iniciaram na Diocese de Mossoró. Em entrevista nesta sexta-feira (05) concedida ao repórter Joãozinho GPS da Rádio Difusora, o Padre Flávio Augusto, vigário da paróquia de Santa Luzia, disse que a expectativa é que tudo transcorra com todas as atividades presenciais.

Segundo Pe. Flávio, todas a comissões estão trabalhando plenamente pra fazer acontecer a festa com a expectativa de no dia 03 de dezembro dar início com a abertura da festa.

Padre Flávio cita que o avanço da vacinação da população tem sido fundamental para que a festa aconteça este ano, e convoca a todos para se vacinar.

“Nossa preocupação é que há um grande número de pessoas que ainda não se vacinaram, isso coloca em risco a vida das pessoas porque se correr o risco de pegar o vírus e passar adiante e sufocar a rede hospitalar. Precisamos tomar consciência que a vacina é responsável pela diminuição dos casos, por isso nós incentivamos a todos a se vacinar” comentou.

De acordo com Pe. Flávio, a Diocese tem feito reuniões com as autoridades sanitárias, em preparação para a festa que acontece de 03 a 13 de dezembro.

“Vamos fazer com tudo que tem direito, a abertura dia 03, de 4 dia 12, nós teremos as missas às 6 horas da manhã e às 11:30. As novenas as 16 horas dentro da catedral e as 19 horas no pátio da igreja”, explicou.

Sobre as atrações, Pe. Flávio disse que já foram feitos alguns contatos, mas somente quando tiver mais próximo da festa é que será divulgado a programação oficial.

A tradicional procissão de Santa Luzia, dia 13 de Dezembro, este ano sairá da igreja de Mãe Rainha do bairro Ulrick Graff, em frente ao Fórum Desembargador Silveira Martins e segue pela Presidente Dutra até a Catedral de Santa Luzia.

O vigário também confirmou a cavalgada, a corrida de Santa Luzia, que já tem 700 pessoas inscritas, os caminhoneiros da luz no sábado dia 11, a pedalada de Santa Luzia além da Moto Romaria, atrações já tradicionais dentro da festa.

“Nossa expectativa é grande para festa, a peregrinação da imagem tem mostrado que as pessoas estão com muita vontade de participar e nós estamos trabalhando plenamente com todas as comissões para no dia 03 de dezembro nós iniciarmos com muita graça de Deus a festa de Santa Luzia 2021”, frisou Pe. Flávio.