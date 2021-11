Praça do bairro Liberdade I é reformada e será entregue neste sábado, 6

A Prefeitura de Mossoró, realiza neste sábado (06) a entrega da Praça Dr. Vulpiano Cavalcante de Araújo, no bairro Liberdade I. O equipamento foi vitalizado por meio da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), e a inauguração dos novos espaços será a partir das 16h.

Com investimento de mais de 390 mil reais, as obras no equipamento público atendem a reivindicações da população do bairro Liberdade I e adjacências que esperava há mais de 20 anos pela reforma. A revitalização da praça proporcionará à comunidade mais qualidade no convívio social, segurança e acessibilidade.

As obras na praça pública contemplam os seguintes pontos: ampliação do piso da quadra; revitalização e ampliação do alambrado da quadra; instalação da academia da terceira idade; instalação da academia da primeira idade; substituição dos bancos da praça; reforma do piso de passeio da praça; adequação às normas de acessibilidade; reforma do abrigo de passageiros.

Além disso, houve a reforma do quiosque contemplando revisão da instalação elétrica; troca de revestimento interno; pintura da fachada externa; pintura metálica; substituição do telhado; substituição dos aparelhos hidrossanitários; reforma dos banheiros.

Com um total de 3.129m² de área construída, a Praça Dr. Vulpiano Cavalcante de Araújo será entregue totalmente estruturada e equipada para oferecer lazer e espaços para convívio social à população.