Prefeitura realiza coleta recicláveis por meio de drive thru no sábado (13), em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), promoverá no próximo sábado (13), às 8h, em frente ao Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, drive thru de coleta de materiais recicláveis.

Serão recolhidos materiais como papel, papelão, metal, plástico e vidro. Na mesma ocasião, além de receber os resíduos, as equipes do município também realizarão doações de mudas à população.

Na manhã desta segunda-feira (8), uma reunião entre representantes do município e associações e cooperativas de reciclagem foi realizada para discutir a ação integrada voltada à sustentabilidade.

O encontro de planejamento do drive thru foi realizado no Parque Municipal Professor Maurício de Oliveira.

“O objetivo da reunião foi alinhar essa ação que é a primeira de outras que estaremos realizando para pensar em alternativas para gestão inteligente de resíduos sólidos no município. A nossa finalidade é convidar a população para participar do drive thru realizando a entrega de resíduos como papel, papelão, vidro, alumínio. Esses materiais coletados serão destinados às cooperativas e associações de recicladores daqui”, destacou Zildenice Guedes, gerente de Educação Ambiental.

São iniciativas que visam à promoção da sustentabilidade ambiental. “Foi uma reunião para discussão e planejamento da ação que realizaremos neste final de semana. Vamos fazer uma coleta de resíduos e ainda doação de mudas. Convida a população para que compareça. Temos interesse em transformar Mossoró numa cidade sustentável”, explicou Leandro Holanda, gerente de Limpeza Urbana.

“É muito importante para divulgar a associação à sociedade com projetos que vamos implantar e que futuramente darão frutos. As pequenas ideias tendem a crescer para que se tornem grandes programas contínuos num trabalho conjunto com a Prefeitura, associação e sociedade”, disse Ronaldo Nunes da Silva, presidente da Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Mossoró (ASCAMAREM).

Além da ASCAMAREM, a reunião também contou com a participação da Associação Reciclando para a Vida (ACREVI).

“É muito importante a nossa participação, porque com a divulgação as pessoas vão mudar os seus hábitos e cultura. Lutamos para que a nova geração tenha uma cultura diferente. É um trabalho difícil, de formiguinha, pois não é fácil mudar a cultura, mas temos que iniciar esse processo. É importante que as novas gerações venham com pensamentos diferentes para preservação da natureza, do meio ambiente”, frisou Josefa Avelino, presidente da ACREVI.

“Foi um momento importante, pois nos reunimos com pessoas engajadas na causa, como associações, ONG’s, Prefeitura de Mossoró. São instituições que têm um objetivo em comum que é discutir a valorização da cadeia de reciclagem do município. O encontro serviu para discutirmos algumas ações que estaremos desenvolvendo em conjunto, pois é um marco para Mossoró”, pontuou Hilquias Sabino coordenador do Coletivo Lixo Zero em Mossoró.