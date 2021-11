Câmara proíbe a soltura de fogos de artifício ruidosos em Mossoró; medida segue para sanção do executivo. De autoria do vereador Cabo Tony Fernandes (Solidariedade), o Projeto de Lei foi votado e aprovado nesta terça-feira (9). A medida prevê a aplicação de multa no valor de R$ 1 mil para quem descumpri-la. “São enfermos, idosos, recém nascidos, portadores de transtorno do espectro autista (TEA), animais como cães e gatos que possuem hipersensibilidade auditiva e constantemente sofrem em razão da explosão desses artefatos ruidosos”, comentou o vereador. O PL segue agora para sanção do poder executivo.

FOTO: CEDIDA